Президент Европейского совета Антониу Кошта активизировал дипломатические усилия, чтобы разблокировать переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС, несмотря на сопротивление премьера Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По данным пяти дипломатов и чиновников, Кошта заручается поддержкой европейских столиц, чтобы обойти венгерское вето. Его план предусматривает открытие переговорных кластеров по решению квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Для их закрытия и в дальнейшем потребуется согласие всех членов Союза.

Этот подход позволил бы Украине и Молдове начать необходимые реформы, демонстрируя прогресс в приближении к стандартам ЕС, даже если отдельные государства будут высказывать возражения.

Кошта активно убеждал лидеров ЕС во время поездок в европейские столицы и на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам одного из еврочиновников, он рассматривает расширение как "важнейшую геополитическую инвестицию", которую может сделать Евросоюз.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в понедельник посетит Киев. Она подчеркнула, что Украина завершила проверку законодательства и готова перейти к следующему этапу, ожидая решения государств-членов.

Угорщині ультиматум- "Мадяри.або ви ногами і руками голосуєте за вступ України в ЄС.АБО МИ ПЕРЕКРИВАЄМО "ДРУЖБУ" І БУДЕТЕ МАТИ 4% ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ"
показать весь комментарий
29.09.2025 10:26 Ответить
Орбан це крот московський цеж очевидно
показать весь комментарий
29.09.2025 10:26 Ответить
"Стягування угорських військ до Закарпаття

Напередодні російського вторгнення у лютому 2022 року, Угорщина перемістила свої війська до українського кордону. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для «виконання гуманітарних завдань» та «недопущення проходу воєнізованих формувань». Угорська армія звезла тоді до кордону, зокрема, військові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 понтони.

У травні 2022 року секретар РНБО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексій Данілов заявив, що «Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі». - W
показать весь комментарий
29.09.2025 10:32 Ответить
Що ж він так Зеленского підставляє? Зеля у відкриту гавкається з Орбаном, щоб прикритись небажанням Угорщини, а не рішенням комісії ЄС про невиконання владою України вимог для вступу.
показать весь комментарий
29.09.2025 11:17 Ответить
 
 