Кошта продвигает заявку Украины на вступление в ЕС несмотря на сопротивление Венгрии, - Politico
Президент Европейского совета Антониу Кошта активизировал дипломатические усилия, чтобы разблокировать переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС, несмотря на сопротивление премьера Венгрии Виктора Орбана.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По данным пяти дипломатов и чиновников, Кошта заручается поддержкой европейских столиц, чтобы обойти венгерское вето. Его план предусматривает открытие переговорных кластеров по решению квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Для их закрытия и в дальнейшем потребуется согласие всех членов Союза.
Этот подход позволил бы Украине и Молдове начать необходимые реформы, демонстрируя прогресс в приближении к стандартам ЕС, даже если отдельные государства будут высказывать возражения.
Кошта активно убеждал лидеров ЕС во время поездок в европейские столицы и на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам одного из еврочиновников, он рассматривает расширение как "важнейшую геополитическую инвестицию", которую может сделать Евросоюз.
Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в понедельник посетит Киев. Она подчеркнула, что Украина завершила проверку законодательства и готова перейти к следующему этапу, ожидая решения государств-членов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Напередодні російського вторгнення у лютому 2022 року, Угорщина перемістила свої війська до українського кордону. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для «виконання гуманітарних завдань» та «недопущення проходу воєнізованих формувань». Угорська армія звезла тоді до кордону, зокрема, військові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 понтони.
У травні 2022 року секретар РНБО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексій Данілов заявив, що «Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі». - W