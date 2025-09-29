Кошта продвигает заявку Украины на вступление в ЕС несмотря на сопротивление Венгрии, - Politico

Президент Европейского совета Антониу Кошта активизировал дипломатические усилия, чтобы разблокировать переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС, несмотря на сопротивление премьера Венгрии Виктора Орбана.

По данным пяти дипломатов и чиновников, Кошта заручается поддержкой европейских столиц, чтобы обойти венгерское вето. Его план предусматривает открытие переговорных кластеров по решению квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Для их закрытия и в дальнейшем потребуется согласие всех членов Союза.

Этот подход позволил бы Украине и Молдове начать необходимые реформы, демонстрируя прогресс в приближении к стандартам ЕС, даже если отдельные государства будут высказывать возражения.

Кошта активно убеждал лидеров ЕС во время поездок в европейские столицы и на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам одного из еврочиновников, он рассматривает расширение как "важнейшую геополитическую инвестицию", которую может сделать Евросоюз.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в понедельник посетит Киев. Она подчеркнула, что Украина завершила проверку законодательства и готова перейти к следующему этапу, ожидая решения государств-членов.

