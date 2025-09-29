Україна приєднається до ЄС, робиться все необхідне, - Зеленський
Україна попри спротив Угорщини стане членом Європейського союзу і робить для цього все необхідне.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить", - зауважив Зеленський.
За його словами, для цього робиться все необхідне.
"Важливо, щоб вступ України не затримувався через національну політику тієї чи іншої країни. Мова не йде про те, що ми вже пережили в історії. Мова йде про те, чого ми всі повинні уникати, а саме - будь-якої залежності від Росії" - зазначив він, натякаючи, ймовірно, на Угорщину.
Ну, говнобородько ухилянт, і запустив тигіпківщину на марафоні!?!
Яке ЄС? То гра пісюном, бо діватися нікуди, зав'язаний на грошовій допомозі та відповідно потоках під свою жопу.
ЄС як інституція їм нафіг не треба, вони живуть їх щасливе життя.