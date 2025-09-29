Україна приєднається до ЄС, робиться все необхідне, - Зеленський

Україна попри спротив Угорщини стане членом Європейського союзу і робить для цього все необхідне.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить", - зауважив Зеленський.

За його словами, для цього робиться все необхідне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта просуває заявку України на вступ до ЄС попри опір Угорщини, - Politico

"Важливо, щоб вступ України не затримувався через національну політику тієї чи іншої країни. Мова не йде про те, що ми вже пережили в історії. Мова йде про те, чого ми всі повинні уникати, а саме - будь-якої залежності від Росії" - зазначив він, натякаючи, ймовірно, на Угорщину.

