Україна приєднається до ЄС, робиться все необхідне, - Зеленський

Україна попри спротив Угорщини стане членом Європейського союзу і робить для цього все необхідне.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить", - зауважив Зеленський.

За його словами, для цього робиться все необхідне.

"Важливо, щоб вступ України не затримувався через національну політику тієї чи іншої країни. Мова не йде про те, що ми вже пережили в історії. Мова йде про те, чого ми всі повинні уникати, а саме - будь-якої залежності від Росії" - зазначив він, натякаючи, ймовірно, на Угорщину.

+6
Тобто, організований тобою наїзд на НАБУ та САП, котрий дружно "підмахнула" вся твоя смарагдова фракція, теж входив у "все необхідне"? Цікаво...
29.09.2025 14:36 Відповісти
+3
Для цього від зеленського гарантами не Вступу України в ЄС, виступають Оманські, аброхамія, міндіч, чирнишов, шурма, резніков, та служки у ВРУ під орудою стефанчуків !!??
Ну, говнобородько ухилянт, і запустив тигіпківщину на марафоні!?!
29.09.2025 14:37 Відповісти
+2
"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить БЕЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО"Інакше ні
29.09.2025 14:38 Відповісти
Тобто, організований тобою наїзд на НАБУ та САП, котрий дружно "підмахнула" вся твоя смарагдова фракція, теж входив у "все необхідне"? Цікаво...
29.09.2025 14:36 Відповісти
Для цього від зеленського гарантами не Вступу України в ЄС, виступають Оманські, аброхамія, міндіч, чирнишов, шурма, резніков, та служки у ВРУ під орудою стефанчуків !!??
Ну, говнобородько ухилянт, і запустив тигіпківщину на марафоні!?!
29.09.2025 14:37 Відповісти
"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить БЕЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО"Інакше ні
29.09.2025 14:38 Відповісти
Необхідне - це не красти в три горла, як це робить боневтік потужний і його 5-6 дефективних менеджерів
29.09.2025 14:40 Відповісти
Столоватцца, прібарахліцца, ізискать вазможнасті.

Яке ЄС? То гра пісюном, бо діватися нікуди, зав'язаний на грошовій допомозі та відповідно потоках під свою жопу.

ЄС як інституція їм нафіг не треба, вони живуть їх щасливе життя.
29.09.2025 15:22 Відповісти
Операція зЫ.
29.09.2025 14:40 Відповісти
Україна вступить до ЄС і НАТО, але не із зеленськитм і його шоблою. Це буде зроблено з українським і проєвропейським президентом, яким Зе не являється.
29.09.2025 14:40 Відповісти
І Україна потім как країна ЄС повинна приймати біженців з країн африки, сирійців, афганців та іншіх?
29.09.2025 14:42 Відповісти
-шефиры, миндичи и остальная погань особенно приближает
29.09.2025 14:46 Відповісти
Бреше.Просто бреше.Для нього снг більш бажане ніж єс.
29.09.2025 15:09 Відповісти
Зєжаба робить все необхідне щоб не приєднатися до ЄС, красти стане складніше, навіщо це йому
29.09.2025 15:15 Відповісти
 
 