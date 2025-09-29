Украина присоединится к ЕС, делается все необходимое, - Зеленский
Украина несмотря на сопротивление Венгрии станет членом Европейского союза и делает для этого все необходимое.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает", - отметил Зеленский.
По его словам, для этого делается все необходимое.
"Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно - любой зависимости от России", - отметил он, намекая, вероятно, на Венгрию.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, говнобородько ухилянт, і запустив тигіпківщину на марафоні!?!