Украина присоединится к ЕС, делается все необходимое, - Зеленский

Украина несмотря на сопротивление Венгрии станет членом Европейского союза и делает для этого все необходимое.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает", - отметил Зеленский.

По его словам, для этого делается все необходимое.

Кошта продвигает заявку Украины на вступление в ЕС несмотря на сопротивление Венгрии, - Politico

"Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно - любой зависимости от России", - отметил он, намекая, вероятно, на Венгрию.

