Украина присоединится к ЕС, делается все необходимое, - Зеленский

Членство Украины в ЕС

Украина несмотря на сопротивление Венгрии станет членом Европейского союза и делает для этого все необходимое.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает", - отметил Зеленский.

По его словам, для этого делается все необходимое.

"Важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны. Речь не идет о том, что мы уже пережили в истории. Речь идет о том, чего мы все должны избегать, а именно - любой зависимости от России", - отметил он, намекая, вероятно, на Венгрию.

Тобто, організований тобою наїзд на НАБУ та САП, котрий дружно "підмахнула" вся твоя смарагдова фракція, теж входив у "все необхідне"? Цікаво...
29.09.2025 14:36 Ответить
Для цього від зеленського гарантами не Вступу України в ЄС, виступають Оманські, аброхамія, міндіч, чирнишов, шурма, резніков, та служки у ВРУ під орудою стефанчуків !!??
Ну, говнобородько ухилянт, і запустив тигіпківщину на марафоні!?!
29.09.2025 14:37 Ответить
"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить БЕЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО"Інакше ні
29.09.2025 14:38 Ответить
Необхідне - це не красти в три горла, як це робить боневтік потужний і його 5-6 дефективних менеджерів
29.09.2025 14:40 Ответить
Операція зЫ.
29.09.2025 14:40 Ответить
Україна вступить до ЄС і НАТО, але не із зеленськитм і його шоблою. Це буде зроблено з українським і проєвропейським президентом, яким Зе не являється.
29.09.2025 14:40 Ответить
І Україна потім как країна ЄС повинна приймати біженців з країн африки, сирійців, афганців та іншіх?
29.09.2025 14:42 Ответить
-шефиры, миндичи и остальная погань особенно приближает
29.09.2025 14:46 Ответить
 
 