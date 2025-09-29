УКР
Єврокомісія завершила скринінг українського законодавства, - Кос

Марта Кос

Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

Про це на брифінгу в Ужгороді заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Саме із Закарпаття я розпочинаю свій триденний візит до України і дуже символічно, що я сьогодні тут - бо саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України", - сказала Кос.

Вона розповіла, що команда Єврокомісії проаналізувала понад 100 тисяч сторінок українського законодавства та порівняла його з відповідними законами ЄС.

"Ми здійснили цей процес менш ніж за один рік. Це швидше, аніж відбувалося коли-небудь до цього... Тепер ми знаємо, як нам рухатися далі. Питання про те, як рухатися далі, будемо обговорювати далі в Києві", - заявила Кос.

Нагадаємо, що такоє єврокомісарка Кос заявила, що Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо нацменшин. Відтепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу держави в Європейський Союз.

скринінг це як вичищення хворої кішечки чи собачки , щоб не народжувала собі подібних ?
29.09.2025 21:00 Відповісти
Screening --> скрiнінг
29.09.2025 21:09 Відповісти
Чуваки все четко.
29.09.2025 21:11 Відповісти
29.09.2025 21:12 Відповісти
Це добре! А як на рахунок свободи слова і боротьби з корупцією? Мовчу вже про продажні суди.... Все добре?!?!?! )))))
29.09.2025 21:14 Відповісти
Вони тільки папери перевіряли, на папері все терпимо, але хто ж виконує те, що там прописано
29.09.2025 21:20 Відповісти
Завершила і окуїла
29.09.2025 21:22 Відповісти
Європа претензій до українського законодавства не має, прошу звернути на це увагу усіх "місцевих зрадофілів".
29.09.2025 21:35 Відповісти
 
 