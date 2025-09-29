Єврокомісія завершила скринінг українського законодавства, - Кос

Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

Про це на брифінгу в Ужгороді заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Саме із Закарпаття я розпочинаю свій триденний візит до України і дуже символічно, що я сьогодні тут - бо саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України", - сказала Кос.

Вона розповіла, що команда Єврокомісії проаналізувала понад 100 тисяч сторінок українського законодавства та порівняла його з відповідними законами ЄС.

"Ми здійснили цей процес менш ніж за один рік. Це швидше, аніж відбувалося коли-небудь до цього... Тепер ми знаємо, як нам рухатися далі. Питання про те, як рухатися далі, будемо обговорювати далі в Києві", - заявила Кос.

Нагадаємо, що такоє єврокомісарка Кос заявила, що Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо нацменшин. Відтепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу держави в Європейський Союз.

