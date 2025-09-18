РУС
Новости Вступление Украины в ЕС
Свириденко и Мецола обсудили процесс вступления Украины в ЕС

Свириденко и Мецола

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Об этом Свириденко написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарила за ее лидерство в продолжении всесторонней поддержки нашего государства и приветствовала решение об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве. Мы ценим вовлеченность Евросоюза к поддержке и финансированию украинского оборонного производства как ключевого фактора безопасности для всей Европы", - рассказала она.

Собеседники обсудили продвижение Украины к членству в ЕС и открытие переговорных кластеров.

Читайте: США и Европа не могут прийти к согласию о введении более жестких санкций против РФ, - WSJ

Отдельное внимание уделили безопасности украинских детей в части строительства укрытий для садиков, школ и университетов, а также реализации правительственных программ школьного питания.

членство в ЕС (1149) Евросоюз (17582) Свириденко Юлия (231) Мецола Роберта (92)
https://x.com/boguslavet91660/status/1968346238702534934?t=dW0d0B3P5ageiMP0bXQryw&s=19 @ "В Свириденко придумали інший спосіб, як заблокувати реформу БЕБ і просто не дали грошей на неї.

За вказівкою Офісу Президента їй не вийшло заблокувати БЕБ влітку, бо почався тиск міжнародників і картонових акцій. То на 2026 рік просто не виділили бюджет аби Цивінський не провів реформу БЕБ.

📍Нагадаю, новому директору БЕБ Цивінському треба зараз провести переатестацію 1247 людей, очистити орган від недоброчесних і добрати майже 3000 нових людей.

Лише грошей на це все Свириденко не дала.

📍Найцинічніше тут те, що на підконтрольне Офісу Зеленського ДБР бюджет збільшили на 883 мільйони, а БЕБ - на 13 тисяч гривень.

📍Найсмішніше ж тут те, що без реформи БЕБ не вийде детінізувати економіку, про шо МВФ вказує Свириденко.

План А був заблокувати БЕБ, не призначивши Цивінського. Намагались але не спрацювало.

Пішли на план Б і просто не виділили бюджет.

Співчуваю директору БЕБ і викликам, які в нього попереду."
18.09.2025 01:39 Ответить
Після того,як зелені виконали всі умови для вступу в ЄС вирішили поцікавитись умовами,які потрібно виконати і зайнялись відкриттям переговорних кластерів.Це не влада,а брехуни і зрадники
18.09.2025 01:41 Ответить
буба в хаті? - діти в Польщі!
18.09.2025 01:51 Ответить
Так одна при янеку вже вкрала гроші на євроінтеграцію. Тепер ця буде красти. Про що говорити з зеб.ядями?
18.09.2025 02:50 Ответить


https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__%5B0%5D=AZVuLCj_rtzrNTwrl_voCMrWbK_CQDrTeJil6d4E9g_gXS3AUMVVDdl-6SMWNxSwPxWcLOXoxy-**********************************************************************************-XiB2BLd3ei-LX-R5ZjG1ueqDMxT-BqYMlU-ds&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02NZeiVr5ywUfbj2Y2Pt32xS5n54VpkCi4EPhMGDRLbNS8BPRdpbkxY6QCBCbV6H5Ul?__cft__%5B0%5D=AZVuLCj_rtzrNTwrl_voCMrWbK_CQDrTeJil6d4E9g_gXS3AUMVVDdl-6SMWNxSwPxWcLOXoxy-**********************************************************************************-XiB2BLd3ei-LX-R5ZjG1ueqDMxT-BqYMlU-ds&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·
Не будіть звіра. Але Уряд, який забув внести в Програму своїх дій на 2025-2026р. мовний напрямок - його розбудив.
18.09.2025 07:35 Ответить
18.09.2025 07:36 Ответить
Цікаво , а Свириденко якої національності ?
18.09.2025 07:37 Ответить
Міноборони Литви відкрило першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років і дорослих навчатимуть керувати, збирати й програмувати безпілотники.

Діти практикували віртуальні польоти на комп'ютерах у школі в Тауразі, розташованій за 20 км від Калінінграда: https://bukvy.org/u-lytvi-na-kordoni-z-rf-vidkryly.../
ЦІКАВО , а що робить твій , Свириденко , міністр освіти Лисовий - бореться з історією України ?
18.09.2025 07:48 Ответить
 
 