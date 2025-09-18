Свириденко и Мецола обсудили процесс вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.
Об этом Свириденко написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарила за ее лидерство в продолжении всесторонней поддержки нашего государства и приветствовала решение об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве. Мы ценим вовлеченность Евросоюза к поддержке и финансированию украинского оборонного производства как ключевого фактора безопасности для всей Европы", - рассказала она.
Собеседники обсудили продвижение Украины к членству в ЕС и открытие переговорных кластеров.
Отдельное внимание уделили безопасности украинских детей в части строительства укрытий для садиков, школ и университетов, а также реализации правительственных программ школьного питания.
