Свириденко та Мецола обговорили процес вступу України в ЄС

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Про Свириденко написала в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякувала за її лідерство у продовженні всебічної підтримки нашої держави та привітала рішення про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві. Ми цінуємо залученість Євросоюзу до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва як ключового фактора безпеки для всієї Європи", - розповіла вона.

Співрозмовники обговорили поступ України до членства в ЄС та відкриття переговорних кластерів.

Окрему увагу приділили безпеці українських дітей в частині будівництва укриттів для садочків, шкіл та університетів, а також реалізації урядових програм шкільного харчування.