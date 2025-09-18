УКР
Свириденко та Мецола обговорили процес вступу України в ЄС

Свириденко та Мецола

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Про Свириденко написала в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякувала за її лідерство у продовженні всебічної підтримки нашої держави та привітала рішення про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві. Ми цінуємо залученість Євросоюзу до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва як ключового фактора безпеки для всієї Європи", - розповіла вона.

Співрозмовники обговорили поступ України до членства в ЄС та відкриття переговорних кластерів. 

Читайте: США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ

Окрему увагу приділили безпеці українських дітей в частині будівництва укриттів для садочків, шкіл та університетів, а також реалізації урядових програм шкільного харчування.

членство в ЄС (1390) Євросоюз (14143) Свириденко Юлія (498) Мецола Роберта (105)
https://x.com/boguslavet91660/status/1968346238702534934?t=dW0d0B3P5ageiMP0bXQryw&s=19 @ "В Свириденко придумали інший спосіб, як заблокувати реформу БЕБ і просто не дали грошей на неї.

За вказівкою Офісу Президента їй не вийшло заблокувати БЕБ влітку, бо почався тиск міжнародників і картонових акцій. То на 2026 рік просто не виділили бюджет аби Цивінський не провів реформу БЕБ.

📍Нагадаю, новому директору БЕБ Цивінському треба зараз провести переатестацію 1247 людей, очистити орган від недоброчесних і добрати майже 3000 нових людей.

Лише грошей на це все Свириденко не дала.

📍Найцинічніше тут те, що на підконтрольне Офісу Зеленського ДБР бюджет збільшили на 883 мільйони, а БЕБ - на 13 тисяч гривень.

📍Найсмішніше ж тут те, що без реформи БЕБ не вийде детінізувати економіку, про шо МВФ вказує Свириденко.

План А був заблокувати БЕБ, не призначивши Цивінського. Намагались але не спрацювало.

Пішли на план Б і просто не виділили бюджет.

Співчуваю директору БЕБ і викликам, які в нього попереду."
показати весь коментар
18.09.2025 01:39 Відповісти
Після того,як зелені виконали всі умови для вступу в ЄС вирішили поцікавитись умовами,які потрібно виконати і зайнялись відкриттям переговорних кластерів.Це не влада,а брехуни і зрадники
показати весь коментар
18.09.2025 01:41 Відповісти
буба в хаті? - діти в Польщі!
показати весь коментар
18.09.2025 01:51 Відповісти
Так одна при янеку вже вкрала гроші на євроінтеграцію. Тепер ця буде красти. Про що говорити з зеб.ядями?
показати весь коментар
18.09.2025 02:50 Відповісти
 
 