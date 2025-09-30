ЄС прагне почати переговори про вступ України та Молдови попри вето Угорщини, - Financial Times

Європейський Союз планує розпочати технічні переговори з Україною та Молдовою щодо вступу, попри опір Будапешта.

Лідери ЄС обговорять питання 1 жовтня у Копенгагені, а наступного дня до них приєднаються керівники сусідніх країн, зокрема України та Молдови. Віцепрем’єр України з питань євроінтеграції Тарас Качка наголосив, що Київ сподівається переконати Будапешт дозволити продовження переговорів, адже остаточне рішення про вступ України до ЄС потребує одностайності.

Качка також зазначив, що технічна робота дозволяє просуватися у реформах, гармонізації законодавства та підготовці інституцій, навіть якщо Угорщина поки тримає своє вето. Водночас він визнав, що такий підхід не є ідеальним і може ускладнити мотивацію України та Молдови до політичних реформ без публічного визнання їхніх зусиль.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта намагається знайти спосіб змінити правила переговорного процесу, щоб кластери могли відкриватися більшістю країн ЄС, однак, за даними чиновників, шанси на успіх обмежені через необхідність одностайності, включно з Угорщиною.

Нагадаємо, Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

