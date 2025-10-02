Україна виконала реформи для вступу до ЄС: наступний крок за Євросоюзом, - Кошта

Україна успішно провела ключові реформи для вступу до ЄС. Наступне рішення щодо руху вперед тепер на стороні Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після завершення неформального саміту глав держав та урядів ЄС у Копенгагені.

"Ми торуємо шлях України до членства у ЄС. Україна втілює пов'язані зі вступом реформи і Єврокомісія це визнала. Настала черга діяти Євросоюзу, оскільки розширення - заснований на заслугах процес, а також тому, що розширення зміцнить Європу", - сказав Кошта.

Під час міжнародного саміту обговорювали низку важливих питань, зокрема новий 19-й санкційний пакет, спрямований проти російських банків, тіньового флоту, криптовалюти та доходів від експорту нафти.

Ще однією ключовою темою зустрічі стало надання Україні масштабної фінансової допомоги замороженими російськими активами.

"Росія повинна усвідомити, що партнери України, в тому числі і ЄС, мають волю та можливість продовжувати підтримку до встановлення тривалого й справедливого миру", - зазначив Кошта.

