Україна виконала реформи для вступу до ЄС: наступний крок за Євросоюзом, - Кошта

Кошта про євроінтеграцію України

Україна успішно провела ключові реформи для вступу до ЄС. Наступне рішення щодо руху вперед тепер на стороні Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після завершення неформального саміту глав держав та урядів ЄС у Копенгагені.

"Ми торуємо шлях України до членства у ЄС. Україна втілює пов'язані зі вступом реформи і Єврокомісія це визнала. Настала черга діяти Євросоюзу, оскільки розширення - заснований на заслугах процес, а також тому, що розширення зміцнить Європу", - сказав Кошта.

Під час міжнародного саміту обговорювали низку важливих питань, зокрема новий 19-й санкційний пакет, спрямований проти російських банків, тіньового флоту, криптовалюти та доходів від експорту нафти.

Ще однією ключовою темою зустрічі стало надання Україні масштабної фінансової допомоги замороженими російськими активами.

"Росія повинна усвідомити, що партнери України, в тому числі і ЄС, мають волю та можливість продовжувати підтримку до встановлення тривалого й справедливого миру", - зазначив Кошта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС прагне почати переговори про вступ України та Молдови попри вето Угорщини, - Financial Times

Євросоюз (14227) Кошта Антоніу (82)
+5
Тут десь третина бюджету уходить в чиїсь нечисті руки, а, виявляється, всі реформи для вступу в ЄС виконані. Дивні твої справи господні.
+3
Що за "ключові реформи"? Хто скаже?
+1
Кошта в долі, нарешті прохавав схему як грощі ЄС по карманах распіхати..піхати..піхаті...
як це вони вирішили взяти Україну ??? а корупція, як тут смердюки постійно волають
02.10.2025 08:44 Відповісти
яка третина, що ти ліпиш?
02.10.2025 09:01 Відповісти
Кошта в долі, нарешті прохавав схему як грощі ЄС по карманах распіхати..піхати..піхаті...
02.10.2025 09:14 Відповісти
Мене завжди напрягали оці меншовартістні байки. Як ти визначив що "десь третина" а не половина наприклад? Або тільки четверть. Наші люди завжди ліплять шо попало коли в голові 0 знань.
02.10.2025 10:54 Відповісти
Хибащо по купівлі нерухомості у ЄС та Британії зеленими корупціонерами.
02.10.2025 09:25 Відповісти
Як там з державним медичним страхуванням? Поступ є?
02.10.2025 09:30 Відповісти
Будуть обіцяти і обнадіювати, ви тільки воюйте. Правда протилежна - Україна зеленського там ніколи не буде
02.10.2025 09:58 Відповісти
І Кошту зелені *******!
02.10.2025 10:09 Відповісти
А ГОЛОВНЕ ЩО В УКРАЇНЦІВ Є ЗБРОЯ ТА НАТХНЕННЯ ВБИВАТИ КОРУПЦІОНЕРІВ !)
02.10.2025 10:29 Відповісти
 
 