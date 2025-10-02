Прем’єрка Данії різко відповіла Угорщині: "Україна заслуговує на повне членство в ЄС"

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен рішуче відкинула пропозицію угорського колеги Віктора Орбана щодо надання Україні статусу стратегічного партнера замість повноправного членства в ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після завершення Саміту лідерів країн Євросоюзу вона наголосила, що жодна країна не має права визначати майбутнє ЄС самостійно. Фредеріксен підкреслила, що розширення Європейського союзу - це спільне рішення всіх 27 держав-членів, і Україна разом з іншими країнами-сусідами має право інтегруватися повноцінно.

Фредеріксен також зазначила, що переговори щодо вступу України до ЄС тривають, і навіть якщо Угорщина займатиме обережну позицію, процес підтримки країни продовжуватиметься.

Прем’єр Данії також прокоментувала питання репарацій із російських активів на користь України, відзначивши, що це складне питання, яке потребує часу для узгодження, але конструктивна робота триває.

Фредеріксен додала, що підтримка відновлення України залишатиметься пріоритетом для ЄС, і наразі в Союзі немає альтернативних підходів до фінансування відновлення країни. Вона акцентувала на важливості спільних європейських рішень та солідарності, підкресливши, що майбутнє України у ЄС не може визначатися окремими державами.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, лідером Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях саміту Євроспільноти у Копенгагені.

Сторони обговорили низку тем: підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, готовність України долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

