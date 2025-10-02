Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн, Коштою та Фредеріксен: обговорили підтримку євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, лідером Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях саміту Євроспільноти у Копенгагені.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили низку тем: підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, готовність України долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Дякую партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки. Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах", - додав Зеленський.

