Зеленський прибув на саміт Євроспільноти у Копенгагені
Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені, де проводить двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС.
про це повідомляє DR.
За повідомленнями, під час заходу Зеленський провів двосторонню зустріч з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Опубліковані фото показують, що український лідер активно спілкується з представниками ЄС на заході високого рівня.
Саміт відбувається наступного дня після неформальної зустрічі лідерів ЄС, де Зеленський виступив дистанційно.
