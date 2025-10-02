Зеленський прибув на саміт Євроспільноти у Копенгагені

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені, де проводить двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DR.

За повідомленнями, під час заходу Зеленський провів двосторонню зустріч з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Опубліковані фото показують, що український лідер активно спілкується з представниками ЄС на заході високого рівня.

Саміт відбувається наступного дня після неформальної зустрічі лідерів ЄС, де Зеленський виступив дистанційно.

