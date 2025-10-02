УКР
Новини Саміт Євроспільноти в Копенгагені
438 14

Зеленський прибув на саміт Євроспільноти у Копенгагені

Зеленський зустрівся з Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені, де проводить двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DR.

За повідомленнями, під час заходу Зеленський провів двосторонню зустріч з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Опубліковані фото показують, що український лідер активно спілкується з представниками ЄС на заході високого рівня.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Саміт відбувається наступного дня після неформальної зустрічі лідерів ЄС, де Зеленський виступив дистанційно.

Україна повністю готова до відкриття першого кластера у переговорах щодо членства у Євросоюзі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25682) Фредеріксен Метте (117)
Топ коментарі
+2
Входить Гамлєт, вдягнутий в зручну приємну товстовку і такі ж самі парусинові штани (с)
показати весь коментар
02.10.2025 10:14 Відповісти
+1
Навіть ніколи не чув ,що на фото видно""активно спілкується" Це що .руками і ногами махаж,чи язик на поверхні Інколи читаєш заголовки ,наших "журналюг і плюватись хочеться..
показати весь коментар
02.10.2025 10:12 Відповісти
+1
А Лєна?
показати весь коментар
02.10.2025 10:14 Відповісти
02.10.2025 10:12 Відповісти
на фото зе!шлепер обговорює з адміністратором, як треба розставити чайники, серветки, ложки тарілки.
що б дерьмаку було зручно надувати мичу.
показати весь коментар
02.10.2025 10:23 Відповісти
він хоч вдома буває
показати весь коментар
02.10.2025 10:12 Відповісти
у форте-дей-марме, хартфілді, лондоні?
показати весь коментар
02.10.2025 10:21 Відповісти
02.10.2025 10:14 Відповісти
навіщо ви таке кажете?
ніяких лєн!
виключно, скумбрія!
показати весь коментар
02.10.2025 10:25 Відповісти
02.10.2025 10:14 Відповісти
Відпочив би трохи, бо занадто замотався..)
показати весь коментар
02.10.2025 10:15 Відповісти
Треба намародерині кошти вивозить от він і гастролі устраює собі
показати весь коментар
02.10.2025 10:52 Відповісти
Очікуємо на потужні фотки Оманських лідорів!!
Президент Чехії, для свого транспортування, економними лукостерами користується, а у бугалтерії ДУС та Секретаріату КМУ, від кошторисів мандрів ухилянта, за голови хватаються!!! Тому, що ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО, гроші Українців вивозяться зеленським з приблудами95🤑🤑🤑❤️‼️Під час московської війни в Україні!!!
показати весь коментар
02.10.2025 10:17 Відповісти
На всі заходи обов'язково їздить Боневтік, запрошували його чи ні, витрачає купу державних коштів і пофіг йому, що в нас війна. У нього своє життя, від якого він бере напорвну за людський кошт.
показати весь коментар
02.10.2025 10:18 Відповісти
турист, ***
показати весь коментар
02.10.2025 10:20 Відповісти
сьогодні чекати атаку києва?
показати весь коментар
02.10.2025 10:21 Відповісти
Как долетел,удачно,не тошнило маршала в полете на персональном самолете?
показати весь коментар
02.10.2025 10:40 Відповісти
 
 