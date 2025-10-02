Зеленский прибыл на саммит Евросообщества в Копенгагене
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене, где проводит двусторонние встречи с лидерами стран ЕС.
По сообщениям, во время мероприятия Зеленский провел двустороннюю встречу с премьером Дании Метте Фредериксен. Опубликованные фото показывают, что украинский лидер активно общается с представителями ЕС на мероприятии высокого уровня.
Саммит проходит на следующий день после неформальной встречи лидеров ЕС, где Зеленский выступил дистанционно.
що б дерьмаку було зручно надувати мичу.
ніяких лєн!
виключно, скумбрія!
Президент Чехії, для свого транспортування, економними лукостерами користується, а у бугалтерії ДУС та Секретаріату КМУ, від кошторисів мандрів ухилянта, за голови хватаються!!! Тому, що ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО, гроші Українців вивозяться зеленським з приблудами95🤑🤑🤑❤️‼️Під час московської війни в Україні!!!