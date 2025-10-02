РУС
Саммит Евросообщества в Копенгагене
Зеленский прибыл на саммит Евросообщества в Копенгагене

Зеленский встретился с Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене, где проводит двусторонние встречи с лидерами стран ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DR.

По сообщениям, во время мероприятия Зеленский провел двустороннюю встречу с премьером Дании Метте Фредериксен. Опубликованные фото показывают, что украинский лидер активно общается с представителями ЕС на мероприятии высокого уровня.

Саммит проходит на следующий день после неформальной встречи лидеров ЕС, где Зеленский выступил дистанционно.

