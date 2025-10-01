Украина полностью готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в Евросоюзе, - Зеленский
Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза, и мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе - кластера "Основы", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украине нужен реальный прогресс в этом вопросе.
"И я говорю не только об Украине. Украина борется с врагом. Молдова в очередной раз четко подтвердила свой европейский выбор. Сколько еще таких проверок нам всем нужно? Конечно, мы также поддерживаем страны Западных Балкан: они тоже заслуживают быть частью нашего общего европейского дома", - сказал глава государства.
Президент добавил, что Европа должна придерживаться своих обещаний - так же, как страны-кандидаты выполняют свои обязательства.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.
Для вступления в ЕС Украина должна получить согласие всех членов ЕС. Она будет договариваться не со всеми одновременно, а с группами (кластерами) стран. Сейчас тупик - Венгрия против. Переговоров нет ни с кем.
Антонио Кошта предлагает изменить правила, дать возможность Украине получить согласие тех кластеров где нет Венгрии. При условии что прием в ЕС всё равно остается единогласным.
До того ж: з рота цієї неголеної мавпочки ми не чули ще нічого про здійснення усіх його обіцянок і гучних заяв (окрім "проє@алі"), але вже сьомий рік чуємо потужні заяви в майбутньому часі.
P.S. Сьомий рік намагається посадити "клятого баригу" - все ніяк і посадити в Києві "на 100% свого мера" - теж ніяк. Отаке воно "найвеличніше"