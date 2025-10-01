Украина полностью готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в Евросоюзе, - Зеленский

Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания Европейского совета.

"Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза, и мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе - кластера "Основы", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен реальный прогресс в этом вопросе.

"И я говорю не только об Украине. Украина борется с врагом. Молдова в очередной раз четко подтвердила свой европейский выбор. Сколько еще таких проверок нам всем нужно? Конечно, мы также поддерживаем страны Западных Балкан: они тоже заслуживают быть частью нашего общего европейского дома", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Европа должна придерживаться своих обещаний - так же, как страны-кандидаты выполняют свои обязательства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.

