Новости Членство Украины в ЕС
404 16

Украина полностью готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в Евросоюзе, - Зеленский

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза, и мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе - кластера "Основы", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен реальный прогресс в этом вопросе.

"И я говорю не только об Украине. Украина борется с врагом. Молдова в очередной раз четко подтвердила свой европейский выбор. Сколько еще таких проверок нам всем нужно? Конечно, мы также поддерживаем страны Западных Балкан: они тоже заслуживают быть частью нашего общего европейского дома", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Европа должна придерживаться своих обещаний - так же, как страны-кандидаты выполняют свои обязательства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.

Читайте также: Процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС продолжается рекордными темпами, - еврокомиссар Кос

Топ комментарии
+6
Кластер-пластир, - головне нове слівце вживати частіше, тоді здаєшся сам собі розумнішим. )
01.10.2025 20:55 Ответить
+4
Послухати ішака, то воно зараз до всього готове. От тільки чмо не було готове до війни та закликало до шашликів. Та й зараз, після третьої дози - воно "герой".
01.10.2025 20:54 Ответить
+4
Україна вже була б в ЄС, якби не ти, падло.
01.10.2025 21:02 Ответить
Та це ж вже було .Іди накуй дебіл-балабол
01.10.2025 20:52 Ответить
Такі вумні слова говорять, аж страшно.
01.10.2025 20:54 Ответить
Проект Кошта.
Для вступления в ЕС Украина должна получить согласие всех членов ЕС. Она будет договариваться не со всеми одновременно, а с группами (кластерами) стран. Сейчас тупик - Венгрия против. Переговоров нет ни с кем.
Антонио Кошта предлагает изменить правила, дать возможность Украине получить согласие тех кластеров где нет Венгрии. При условии что прием в ЕС всё равно остается единогласным.
Ведь вам это прекрасно известно.
01.10.2025 22:05 Ответить
Это что. Одна моя знакомая:
Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесятти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке не могло даже присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.
01.10.2025 22:08 Ответить
Скринінг кластера. Це все що потрібно знати.
01.10.2025 20:55 Ответить
Потужній, ти головне як будеш на черговому саміті балакати оцими дуже розумними для тебе словами не переплутай "кластери" з "клістронами'
01.10.2025 20:58 Ответить
Та ну, вава, хто тобі таку муйню нашептав?
01.10.2025 21:05 Ответить
КВН
01.10.2025 21:05 Ответить
Якщо підійти до цього питання формально, то може й так, готова. Але якщо подивитись на дії влади у реалізації європейських принципів (виконання законодавства, дотримання демократичних принципів, рівності всіх перед законом і т.п.), то у мене для цієї дєрьмаківської ширми будуть пагані новини.... І, думаю, що в Європі це добре розуміють.
До того ж: з рота цієї неголеної мавпочки ми не чули ще нічого про здійснення усіх його обіцянок і гучних заяв (окрім "проє@алі"), але вже сьомий рік чуємо потужні заяви в майбутньому часі.

P.S. Сьомий рік намагається посадити "клятого баригу" - все ніяк і посадити в Києві "на 100% свого мера" - теж ніяк. Отаке воно "найвеличніше"
01.10.2025 21:13 Ответить
01.10.2025 21:24 Ответить
Вся біда в тому що цьому дятлу вже ніхто не вірить....
01.10.2025 22:05 Ответить
Україна готова, але гідранту для відкриття кластерів потрібно вставити клізму, потужну і незламну.
01.10.2025 22:17 Ответить
 
 