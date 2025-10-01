РУС
Членство Украины в ЕС
Процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС идет рекордными темпами, - еврокомиссар Кос

Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что техническая подготовка к вступлению Украины в ЕС развивается непрерывно и в рекордные сроки, даже несмотря на политическое блокирование со стороны Венгрии.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Кос подчеркнула, что Украина завершила процесс скрининга законодательства в кратчайшие сроки среди всех стран-кандидатов.

Еврокомиссар отказалась комментировать детали так называемого "плана Кошты", который предусматривает продвижение переговоров даже при наличии венгерского вето. Она отметила, что решения могут быть приняты на неформальном заседании лидеров ЕС в Копенгагене.

Еврокомиссия завершила скрининг украинского законодательства, - Кос

Кос подчеркнула, что реформы могут и должны происходить независимо от политических решений. "Чем больше реформ мы проводим сейчас, тем меньше останется сделать, когда мы будем открывать кластер за кластером", - сказала она.

Она также подчеркнула, что ЕС готов сопровождать Украину во внедрении реформ. "Вам не нужно ждать Венгрию для того, чтобы внедрять реформы. Мы готовы сопровождать вас в продвижении реформ сегодня, завтра и до конца", - подытожила Кос.

"Приготовьте хорошее блюдо, потому что мы хотим видеть конечный результат, а именно членство Украины в Европейском Союзе", - отметила Кос.

членство в ЕС (1156) Кос Марта (17)
Угу, вступ до ЄС нагадує доганяння обрію (горизонту) - скільки не біжи, а обрій залишається на тій же відстані.
(Невеселий жарт).
А на обрії ще й угорщина видніється....
З часом ЄС все менше стає схожим на рай земний, і більше на фестиваль куколдів. Яка з нього користь? Хіба що втечуть всі хто тут залишився і наїдуть араби.
і Словаччина ...
На шляху до обрію крім орбанщини, ще й фіцовщина. Думаю, що і Польща свої "5 копійок" підкине. вимагаючи відмовитись українцям від Бандери, ОУН, УПА і т. п.
Ви звісно праві. Проблема в тому, що Україна залишилась перед вибором - або вступати в ЄС, або інтегруватись в росію. Мігрувати посередині вже не вийде. Все ж в ЄС трохи краще (хоча скажімо чесно - не набагато, і я сам в шоці як з "країни мрій" ЄС перетворюється на щось незрозуміле).
Яка користь від вступу у ЄС ?
Ставте питання ширше - КОЛИ , а головне ЯКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ можливий цей вступ ?
ні в цьому питання якіми теріторріями. А навіщо взагалі ?
Ну , взагалі то , для кращого життя (так вважається апріорі ...) європейські стандарти і все таке ...
