Процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС идет рекордными темпами, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что техническая подготовка к вступлению Украины в ЕС развивается непрерывно и в рекордные сроки, даже несмотря на политическое блокирование со стороны Венгрии.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Кос подчеркнула, что Украина завершила процесс скрининга законодательства в кратчайшие сроки среди всех стран-кандидатов.

Еврокомиссар отказалась комментировать детали так называемого "плана Кошты", который предусматривает продвижение переговоров даже при наличии венгерского вето. Она отметила, что решения могут быть приняты на неформальном заседании лидеров ЕС в Копенгагене.

Кос подчеркнула, что реформы могут и должны происходить независимо от политических решений. "Чем больше реформ мы проводим сейчас, тем меньше останется сделать, когда мы будем открывать кластер за кластером", - сказала она.

Она также подчеркнула, что ЕС готов сопровождать Украину во внедрении реформ. "Вам не нужно ждать Венгрию для того, чтобы внедрять реформы. Мы готовы сопровождать вас в продвижении реформ сегодня, завтра и до конца", - подытожила Кос.

"Приготовьте хорошее блюдо, потому что мы хотим видеть конечный результат, а именно членство Украины в Европейском Союзе", - отметила Кос.

