УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Членство України в ЄС
611 13

Процес підготовки України до вступу в ЄС триває рекордними темпами, - єврокомісарка Кос

Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що технічна підготовка до вступу України в ЄС розвивається безперервно й у рекордні строки, навіть попри політичне блокування з боку Угорщини.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Кос наголосила, що Україна завершила процес скринінгу законодавства у найкоротші терміни серед усіх країн-кандидатів.

Єврокомісарка відмовилася коментувати деталі так званого "плану Кошти", який передбачає просування переговорів навіть за наявності угорського вето. Вона зазначила, що рішення можуть бути ухвалені на неформальному засіданні лідерів ЄС у Копенгагені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія завершила скринінг українського законодавства, - Кос

Кос підкреслила, що реформи можуть і мають відбуватися незалежно від політичних рішень. "Чим більше реформ ми проводимо зараз, тим менше залишиться зробити, коли ми відкриватимемо кластер за кластером", - сказала вона.

Вона також наголосила, що ЄС готовий супроводжувати Україну у впровадженні реформ. "Вам не потрібно чекати на Угорщину для того, щоб впроваджувати реформи. Ми готові супроводжувати вас у просуванні реформ сьогодні, завтра і до кінця", - підсумувала Кос.

"Приготуйте гарну страву, бо ми хочемо бачити кінцевий результат, а саме членство України в Європейському Союзі", - зазначила Кос.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

членство в ЄС (1397) Кос Марта (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Угу, вступ до ЄС нагадує доганяння обрію (горизонту) - скільки не біжи, а обрій залишається на тій же відстані.
(Невеселий жарт).
показати весь коментар
01.10.2025 12:33 Відповісти
+1
А на обрії ще й угорщина видніється....
показати весь коментар
01.10.2025 12:37 Відповісти
+1
З часом ЄС все менше стає схожим на рай земний, і більше на фестиваль куколдів. Яка з нього користь? Хіба що втечуть всі хто тут залишився і наїдуть араби.
показати весь коментар
01.10.2025 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу, вступ до ЄС нагадує доганяння обрію (горизонту) - скільки не біжи, а обрій залишається на тій же відстані.
(Невеселий жарт).
показати весь коментар
01.10.2025 12:33 Відповісти
А на обрії ще й угорщина видніється....
показати весь коментар
01.10.2025 12:37 Відповісти
і Словаччина ...
показати весь коментар
01.10.2025 12:58 Відповісти
На шляху до обрію крім орбанщини, ще й фіцовщина. Думаю, що і Польща свої "5 копійок" підкине. вимагаючи відмовитись українцям від Бандери, ОУН, УПА і т. п.
показати весь коментар
01.10.2025 13:13 Відповісти
З часом ЄС все менше стає схожим на рай земний, і більше на фестиваль куколдів. Яка з нього користь? Хіба що втечуть всі хто тут залишився і наїдуть араби.
показати весь коментар
01.10.2025 12:43 Відповісти
Ви звісно праві. Проблема в тому, що Україна залишилась перед вибором - або вступати в ЄС, або інтегруватись в росію. Мігрувати посередині вже не вийде. Все ж в ЄС трохи краще (хоча скажімо чесно - не набагато, і я сам в шоці як з "країни мрій" ЄС перетворюється на щось незрозуміле).
показати весь коментар
01.10.2025 13:07 Відповісти
Яка користь від вступу у ЄС ?
показати весь коментар
01.10.2025 13:05 Відповісти
Ставте питання ширше - КОЛИ , а головне ЯКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ можливий цей вступ ?
показати весь коментар
01.10.2025 13:09 Відповісти
ні в цьому питання якіми теріторріями. А навіщо взагалі ?
показати весь коментар
01.10.2025 13:11 Відповісти
Ну , взагалі то , для кращого життя (так вважається апріорі ...) європейські стандарти і все таке ...
показати весь коментар
01.10.2025 13:14 Відповісти
Краще життя і стандарти за чий рахунок?
показати весь коментар
01.10.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 13:17 Відповісти
Процес підготовки України до вступу в ЄС триватиме вічно.
показати весь коментар
01.10.2025 15:12 Відповісти
 
 