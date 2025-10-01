Процес підготовки України до вступу в ЄС триває рекордними темпами, - єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що технічна підготовка до вступу України в ЄС розвивається безперервно й у рекордні строки, навіть попри політичне блокування з боку Угорщини.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Кос наголосила, що Україна завершила процес скринінгу законодавства у найкоротші терміни серед усіх країн-кандидатів.

Єврокомісарка відмовилася коментувати деталі так званого "плану Кошти", який передбачає просування переговорів навіть за наявності угорського вето. Вона зазначила, що рішення можуть бути ухвалені на неформальному засіданні лідерів ЄС у Копенгагені.

Кос підкреслила, що реформи можуть і мають відбуватися незалежно від політичних рішень. "Чим більше реформ ми проводимо зараз, тим менше залишиться зробити, коли ми відкриватимемо кластер за кластером", - сказала вона.

Вона також наголосила, що ЄС готовий супроводжувати Україну у впровадженні реформ. "Вам не потрібно чекати на Угорщину для того, щоб впроваджувати реформи. Ми готові супроводжувати вас у просуванні реформ сьогодні, завтра і до кінця", - підсумувала Кос.

"Приготуйте гарну страву, бо ми хочемо бачити кінцевий результат, а саме членство України в Європейському Союзі", - зазначила Кос.

