Україна повністю готова до відкриття першого кластера у переговорах щодо членства у Євросоюзі, - Зеленський

Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників засідання Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу, і ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера "Основи"", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен реальний прогрес у цьому питанні.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому", - сказав очільник держави.

Президент додав, що Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

Читайте також: Процес підготовки України до вступу в ЄС триває рекордними темпами, - єврокомісарка Кос