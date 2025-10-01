УКР
Україна повністю готова до відкриття першого кластера у переговорах щодо членства у Євросоюзі, - Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників засідання Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу, і ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера "Основи"", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен реальний прогрес у цьому питанні.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому", - сказав очільник держави.

Президент додав, що Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Єврокомісія завершила процес скринінгу законодавства України.

Читайте також: Процес підготовки України до вступу в ЄСується рекордними темпами, - єврокомісарка Кос

Зеленський Володимир (25672) членство в ЄС (1397) Євросоюз (14227)
Кластер-пластир, - головне нове слівце вживати частіше, тоді здаєшся сам собі розумнішим. )
Україна вже була б в ЄС, якби не ти, падло.
Послухати ішака, то воно зараз до всього готове. От тільки чмо не було готове до війни та закликало до шашликів. Та й зараз, після третьої дози - воно "герой".
Проект Кошта.
Для вступления в ЕС Украина должна получить согласие всех членов ЕС. Она будет договариваться не со всеми одновременно, а с группами (кластерами) стран. Сейчас тупик - Венгрия против. Переговоров нет ни с кем.
Антонио Кошта предлагает изменить правила, дать возможность Украине получить согласие тех кластеров где нет Венгрии. При условии что прием в ЕС всё равно остается единогласным.
Ведь вам это прекрасно известно.
Это что. Одна моя знакомая:
Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесятти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке не могло даже присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.
Скринінг кластера. Це все що потрібно знати.
Потужній, ти головне як будеш на черговому саміті балакати оцими дуже розумними для тебе словами не переплутай "кластери" з "клістронами'
Та ну, вава, хто тобі таку муйню нашептав?
КВН
Якщо підійти до цього питання формально, то може й так, готова. Але якщо подивитись на дії влади у реалізації європейських принципів (виконання законодавства, дотримання демократичних принципів, рівності всіх перед законом і т.п.), то у мене для цієї дєрьмаківської ширми будуть пагані новини.... І, думаю, що в Європі це добре розуміють.
До того ж: з рота цієї неголеної мавпочки ми не чули ще нічого про здійснення усіх його обіцянок і гучних заяв (окрім "проє@алі"), але вже сьомий рік чуємо потужні заяви в майбутньому часі.

P.S. Сьомий рік намагається посадити "клятого баригу" - все ніяк і посадити в Києві "на 100% свого мера" - теж ніяк. Отаке воно "найвеличніше"
Вся біда в тому що цьому дятлу вже ніхто не вірить....
Україна готова, але гідранту для відкриття кластерів потрібно вставити клізму, потужну і незламну.
