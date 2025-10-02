Зеленский встретился с фон дер Ляйен, Коштой и Фредерриксен: обсудили поддержку евроинтеграции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен на полях саммита Евросообщества в Копенгагене.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили ряд тем: поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера вместе с Молдовой, готовность Украины присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, использование замороженных российских активов и новые финансовые инструменты для поддержки Украины, а также важность принятия 19-го пакета санкций ЕС против России.
"Спасибо партнерам за поддержку и общее понимание важности нашего единства и работы ради нашей безопасности. Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу на всех направлениях", - добавил Зеленский.
