Новости Визит Зеленского в Данию Саммит Евросообщества в Копенгагене
Зеленский встретился с фон дер Ляйен, Коштой и Фредерриксен: обсудили поддержку евроинтеграции Украины

Зеленский встретился с фон дер Ляйен, Коштой и Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен на полях саммита Евросообщества в Копенгагене.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили ряд тем: поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера вместе с Молдовой, готовность Украины присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, использование замороженных российских активов и новые финансовые инструменты для поддержки Украины, а также важность принятия 19-го пакета санкций ЕС против России.

"Спасибо партнерам за поддержку и общее понимание важности нашего единства и работы ради нашей безопасности. Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу на всех направлениях", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на саммит Евросообщества в Копенгагене

І що??
показать весь комментарий
02.10.2025 16:40 Ответить
Як то що, сфоткався для альбома, том надцятий
показать весь комментарий
02.10.2025 16:45 Ответить
 
 