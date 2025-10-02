УКР
Потрібно до кінця року розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, - Мецола

Мецола про переговори щодо членства України в ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола стосовно переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу наголосила, що їх потрібно розпочати до кінця року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Мецола сказала під час спілкування з журналістами перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Так, вона привітала Молдову з перемогою проєвропейської партії на нещодавніх виборах, зазначивши, що втручання Росії не принесло Кремлю результату.

Мецола нагадала, що передвиборча кампанія партії Маї Санду фокусувалася на надії на членство в ЄС.

За її словами, Європейський парламент "буде дуже чітко продовжувати заявляти, що нарешті настав час розпочати переговори з Україною та Молдовою, і нам потрібно зробити це до кінця цього року".

Мецола зауважила, що розширення вигідне як для Європейського Союзу, так і для країн-кандидатів.

"Це не благодійність. Це те, що працює для всіх нас. Це те, що зробить нас більш захищеними, те, що дасть нам більше стратегічного контролю, і ми можемо показати, що наші люди відкривають двері для нових країн та їхніх народів, коли вони хочуть приєднатися", - додала вона.

яка там у них ієрархія?
мецола, щось вирішує, чи просто язиком почесати?
а, що тоді робить урсула?
02.10.2025 12:58 Відповісти
там всё просто
1) Орбан
2) Фицо
дальше все остальные ...
02.10.2025 13:04 Відповісти
Задовбали своїми порожніми балачками, дармоїди.
02.10.2025 13:23 Відповісти
Так, щоб укріпити східний кордон ЄС треба до кінця року прийняти Україну і Молдову до ЄС.
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ
02.10.2025 13:46 Відповісти
Вічні переговори вже більше 20-ти років ідуть, що ти там ще будеш розпочинати.
