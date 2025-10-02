Потрібно до кінця року розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, - Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола стосовно переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу наголосила, що їх потрібно розпочати до кінця року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Мецола сказала під час спілкування з журналістами перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Так, вона привітала Молдову з перемогою проєвропейської партії на нещодавніх виборах, зазначивши, що втручання Росії не принесло Кремлю результату.

Мецола нагадала, що передвиборча кампанія партії Маї Санду фокусувалася на надії на членство в ЄС.

За її словами, Європейський парламент "буде дуже чітко продовжувати заявляти, що нарешті настав час розпочати переговори з Україною та Молдовою, і нам потрібно зробити це до кінця цього року".

Мецола зауважила, що розширення вигідне як для Європейського Союзу, так і для країн-кандидатів.

"Це не благодійність. Це те, що працює для всіх нас. Це те, що зробить нас більш захищеними, те, що дасть нам більше стратегічного контролю, і ми можемо показати, що наші люди відкривають двері для нових країн та їхніх народів, коли вони хочуть приєднатися", - додала вона.

