Потрібно до кінця року розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, - Мецола
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола стосовно переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу наголосила, що їх потрібно розпочати до кінця року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Мецола сказала під час спілкування з журналістами перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені.
Так, вона привітала Молдову з перемогою проєвропейської партії на нещодавніх виборах, зазначивши, що втручання Росії не принесло Кремлю результату.
Мецола нагадала, що передвиборча кампанія партії Маї Санду фокусувалася на надії на членство в ЄС.
За її словами, Європейський парламент "буде дуже чітко продовжувати заявляти, що нарешті настав час розпочати переговори з Україною та Молдовою, і нам потрібно зробити це до кінця цього року".
Мецола зауважила, що розширення вигідне як для Європейського Союзу, так і для країн-кандидатів.
"Це не благодійність. Це те, що працює для всіх нас. Це те, що зробить нас більш захищеними, те, що дасть нам більше стратегічного контролю, і ми можемо показати, що наші люди відкривають двері для нових країн та їхніх народів, коли вони хочуть приєднатися", - додала вона.
мецола, щось вирішує, чи просто язиком почесати?
а, що тоді робить урсула?
1) Орбан
2) Фицо
дальше все остальные ...
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ