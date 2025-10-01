Глава МЗС Литви Будріс: Якщо до 2027 року ЄС не розпочне повноцінні переговори з Україною щодо членства, то вступ у 2030 році виявиться нереальним

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що якщо Європейський Союз не розпочне повноцінні переговори з Україною щодо членства до 2027 року, то повноправний вступ в 2030 році виявиться нереальним.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами

"Говорячи про розширення, я дуже сподіваюся, що до першої половини 2027 року ми досягнемо значного прогресу з Україною, переговори будуть повністю відкриті, і ми побачимо, де ми знаходимося. Якщо ми не завершимо переговори до 2027 року або на початку 2028 року, то майже нереально, що Україна стане членом ЄС у 2030 році", - сказав дипломат.

"Тому наші амбіції дуже високі, і ми зараз працюємо над тим, щоб все відбулося якомога швидше. Не тільки переконуючи Угорщину, але й шукаючи інші способи розпочати переговори де-факто", - заявив Будріс.

Видання зазначає, що Литва прагне того, щоб Україна стала членом ЄС 1 січня 2030 року. У першій половині 2027 року, до якої Будріс хоче розпочати переговори з Україною, Литва вдруге головуватиме у Раді ЄС.

