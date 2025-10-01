УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5737 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
416 7

Глава МЗС Литви Будріс: Якщо до 2027 року ЄС не розпочне повноцінні переговори з Україною щодо членства, то вступ у 2030 році виявиться нереальним

Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що якщо Європейський Союз не розпочне повноцінні переговори з Україною щодо членства до 2027 року, то повноправний вступ в 2030 році виявиться нереальним.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорячи про розширення, я дуже сподіваюся, що до першої половини 2027 року ми досягнемо значного прогресу з Україною, переговори будуть повністю відкриті, і ми побачимо, де ми знаходимося. Якщо ми не завершимо переговори до 2027 року або на початку 2028 року, то майже нереально, що Україна стане членом ЄС у 2030 році", - сказав дипломат.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Тому наші амбіції дуже високі, і ми зараз працюємо над тим, щоб все відбулося якомога швидше. Не тільки переконуючи Угорщину, але й шукаючи інші способи розпочати переговори де-факто", - заявив Будріс.

Видання зазначає, що Литва прагне того, щоб Україна стала членом ЄС 1 січня 2030 року. У першій половині 2027 року, до якої Будріс хоче розпочати переговори з Україною, Литва вдруге головуватиме у Раді ЄС.

Читайте також: Україна повністю готова до відкриття першого кластера у переговорах щодо членства у Євросоюзі, - Зеленський

Автор: 

Литва (2564) членство в ЄС (1397) Будріс Кястутіс (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може , для початку , ЄС хоча б допоможе Україні у війні ? А то , до 2027 , може багато чого статися ...
показати весь коментар
01.10.2025 22:31 Відповісти
Дурний піп- дурна його молитва.
показати весь коментар
01.10.2025 22:32 Відповісти
Якщо не почнемо переговори до 2136371428-го року, то вступити до 729495001010-го нереально.
показати весь коментар
01.10.2025 22:42 Відповісти
Стісняюсь спитать: а Євросоюз - це Литва чи Угорщина?
показати весь коментар
01.10.2025 22:49 Відповісти
в поляків поспитайте ...
показати весь коментар
01.10.2025 22:59 Відповісти
Не почнеться нічого доброго для України поки зебанда при владі.
показати весь коментар
01.10.2025 23:05 Відповісти
Они тролят. Используют Украину, как осла. И брать никуда не собираются. Если в 2027 году с Украиной не начнут говорить о вступлении в ЕС, то в 2030 году Украину не скажут, что никогда не возьмут в ЕС. Это на черный стендап какой то похоже. Украину расхерячат, и Украина РФ расхерячит, и Запад еще и кинет Украину и еще и долгов навешает за говновооружения списанные и еще и наценку выше рыночной впаяет. И все ресурсы заберет и всех людей заберет лучших. Выжмет все соки и разруху кинет. Капиталисты жадные и они ничего Украине просто так не дали. Все кредиты или ресурсы забрали. Обчистили до последней нитки и кинут и еще долгов повесят. А их марионетки в Украинской власти свалят с награбленным в замки на Западе. Все врут со всех сторон и грабят. Времена одичалого капитализма и без уязвимости на мораль - у них ее нету. Деньги - это святящаяся святыня и ради нее они уже не один народ уничтожили. Кто знает историю Западных стран и какой был лютый колониализм, те поймут. Только Украинцам от этого легче не станет, даже понимая, что Украинскую нацию уничтожают и русские и Запад использует мясом. Капитализм - раздел эксплуатация труда. Они не только рабов эксплуатировали, а и свои народы. Взять туже Англию 19 века. Это долго писать - я много про эту херню прочитал. И женщин и детей в условиях адских на заводах эксплуатировали и они пахали больше, чем спали. И смертность там ужасная. А спали в условиях тоже адских. Болели и дохли. А теперь Украинцев мясом используют - буфером от России, который обстреливают и им всем насрать, они живут в гедонизме и богатстве. Секретные пункты климатической стратегии вообще гласят, что планета перенаселена и они уничтожают худшие и не нужные классы наций. Чтобы ресурсы воды и еды и другие себе оставить. Мрази со всех и со стороны РФ и со стороны Запада и стороны внутри - во власти. Врут и грабят и уничтожают популяцию... нахер всех!
показати весь коментар
01.10.2025 23:21 Відповісти
 
 