Глава МИД Литвы Будрис: Если до 2027 года ЕС не начнет полноценные переговоры с Украиной о членстве, то вступление в 2030 году окажется нереальным

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что если Европейский Союз не начнет полноценные переговоры с Украиной относительно членства до 2027 года, то полноправное вступление в 2030 году окажется нереальным.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Говоря о расширении, я очень надеюсь, что к первой половине 2027 года мы достигнем значительного прогресса с Украиной, переговоры будут полностью открыты, и мы увидим, где мы находимся. Если мы не завершим переговоры до 2027 года или в начале 2028 года, то почти нереально, что Украина станет членом ЕС в 2030 году", - сказал дипломат.

"Поэтому наши амбиции очень высоки, и мы сейчас работаем над тем, чтобы все произошло как можно быстрее. Не только убеждая Венгрию, но и ища другие способы начать переговоры де-факто", - заявил Будрис.

Издание отмечает, что Литва стремится к тому, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2030 года. В первой половине 2027 года, до которой Будрис хочет начать переговоры с Украиной, Литва во второй раз будет председательствовать в Совете ЕС.

Може , для початку , ЄС хоча б допоможе Україні у війні ? А то , до 2027 , може багато чого статися ...
01.10.2025 22:31 Ответить
Дурний піп- дурна його молитва.
01.10.2025 22:32 Ответить
Якщо не почнемо переговори до 2136371428-го року, то вступити до 729495001010-го нереально.
01.10.2025 22:42 Ответить
Стісняюсь спитать: а Євросоюз - це Литва чи Угорщина?
01.10.2025 22:49 Ответить
в поляків поспитайте ...
01.10.2025 22:59 Ответить
Не почнеться нічого доброго для України поки зебанда при владі.
01.10.2025 23:05 Ответить
Они тролят. Используют Украину, как осла. И брать никуда не собираются. Если в 2027 году с Украиной не начнут говорить о вступлении в ЕС, то в 2030 году Украину не скажут, что никогда не возьмут в ЕС. Это на черный стендап какой то похоже. Украину расхерячат, и Украина РФ расхерячит, и Запад еще и кинет Украину и еще и долгов навешает за говновооружения списанные и еще и наценку выше рыночной впаяет. И все ресурсы заберет и всех людей заберет лучших. Выжмет все соки и разруху кинет. Капиталисты жадные и они ничего Украине просто так не дали. Все кредиты или ресурсы забрали. Обчистили до последней нитки и кинут и еще долгов повесят. А их марионетки в Украинской власти свалят с награбленным в замки на Западе. Все врут со всех сторон и грабят. Времена одичалого капитализма и без уязвимости на мораль - у них ее нету. Деньги - это святящаяся святыня и ради нее они уже не один народ уничтожили. Кто знает историю Западных стран и какой был лютый колониализм, те поймут. Только Украинцам от этого легче не станет, даже понимая, что Украинскую нацию уничтожают и русские и Запад использует мясом. Капитализм - раздел эксплуатация труда. Они не только рабов эксплуатировали, а и свои народы. Взять туже Англию 19 века. Это долго писать - я много про эту херню прочитал. И женщин и детей в условиях адских на заводах эксплуатировали и они пахали больше, чем спали. И смертность там ужасная. А спали в условиях тоже адских. Болели и дохли. А теперь Украинцев мясом используют - буфером от России, который обстреливают и им всем насрать, они живут в гедонизме и богатстве. Секретные пункты климатической стратегии вообще гласят, что планета перенаселена и они уничтожают худшие и не нужные классы наций. Чтобы ресурсы воды и еды и другие себе оставить. Мрази со всех и со стороны РФ и со стороны Запада и стороны внутри - во власти. Врут и грабят и уничтожают популяцию... нахер всех!
01.10.2025 23:21 Ответить
 
 