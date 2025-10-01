Глава МИД Литвы Будрис: Если до 2027 года ЕС не начнет полноценные переговоры с Украиной о членстве, то вступление в 2030 году окажется нереальным

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что если Европейский Союз не начнет полноценные переговоры с Украиной относительно членства до 2027 года, то полноправное вступление в 2030 году окажется нереальным.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Говоря о расширении, я очень надеюсь, что к первой половине 2027 года мы достигнем значительного прогресса с Украиной, переговоры будут полностью открыты, и мы увидим, где мы находимся. Если мы не завершим переговоры до 2027 года или в начале 2028 года, то почти нереально, что Украина станет членом ЕС в 2030 году", - сказал дипломат.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Поэтому наши амбиции очень высоки, и мы сейчас работаем над тем, чтобы все произошло как можно быстрее. Не только убеждая Венгрию, но и ища другие способы начать переговоры де-факто", - заявил Будрис.

Издание отмечает, что Литва стремится к тому, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2030 года. В первой половине 2027 года, до которой Будрис хочет начать переговоры с Украиной, Литва во второй раз будет председательствовать в Совете ЕС.

Читайте также: Украина полностью готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в Евросоюзе, - Зеленский