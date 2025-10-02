Необходимо до конца года начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, - Мецола

Президент Европейского парламента Роберта Мецола относительно переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз отметила, что их нужно начать до конца года.

об этом Мецола сказала во время общения с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Так, она поздравила Молдову с победой проевропейской партии на недавних выборах, отметив, что вмешательство России не принесло Кремлю результата.

Мецола напомнила, что предвыборная кампания партии Майи Санду фокусировалась на надежде на членство в ЕС.

По ее словам, Европейский парламент "будет очень четко продолжать заявлять, что наконец пришло время начать переговоры с Украиной и Молдовой, и нам нужно сделать это до конца этого года".

Мецола отметила, что расширение выгодно как для Европейского Союза, так и для стран-кандидатов.

"Это не благотворительность. Это то, что работает для всех нас. Это то, что сделает нас более защищенными, то, что даст нам больше стратегического контроля, и мы можем показать, что наши люди открывают двери для новых стран и их народов, когда они хотят присоединиться", - добавила она.

