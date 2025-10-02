РУС
Новости Членство Украины в ЕС
Необходимо до конца года начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, - Мецола

Мецола о переговорах о членстве Украины в ЕС

Президент Европейского парламента Роберта Мецола относительно переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз отметила, что их нужно начать до конца года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Мецола сказала во время общения с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Так, она поздравила Молдову с победой проевропейской партии на недавних выборах, отметив, что вмешательство России не принесло Кремлю результата.

Мецола напомнила, что предвыборная кампания партии Майи Санду фокусировалась на надежде на членство в ЕС.

По ее словам, Европейский парламент "будет очень четко продолжать заявлять, что наконец пришло время начать переговоры с Украиной и Молдовой, и нам нужно сделать это до конца этого года".

Мецола отметила, что расширение выгодно как для Европейского Союза, так и для стран-кандидатов.

"Это не благотворительность. Это то, что работает для всех нас. Это то, что сделает нас более защищенными, то, что даст нам больше стратегического контроля, и мы можем показать, что наши люди открывают двери для новых стран и их народов, когда они хотят присоединиться", - добавила она.

Европарламент (1829) Молдова (1948) членство в ЕС (1159) Евросоюз (17645) Мецола Роберта (92)
яка там у них ієрархія?
мецола, щось вирішує, чи просто язиком почесати?
а, що тоді робить урсула?
02.10.2025 12:58 Ответить
там всё просто
1) Орбан
2) Фицо
дальше все остальные ...
02.10.2025 13:04 Ответить
Задовбали своїми порожніми балачками, дармоїди.
02.10.2025 13:23 Ответить
Так, щоб укріпити східний кордон ЄС треба до кінця року прийняти Україну і Молдову до ЄС.
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ
