Необходимо до конца года начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, - Мецола
Президент Европейского парламента Роберта Мецола относительно переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз отметила, что их нужно начать до конца года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Мецола сказала во время общения с журналистами перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Так, она поздравила Молдову с победой проевропейской партии на недавних выборах, отметив, что вмешательство России не принесло Кремлю результата.
Мецола напомнила, что предвыборная кампания партии Майи Санду фокусировалась на надежде на членство в ЕС.
По ее словам, Европейский парламент "будет очень четко продолжать заявлять, что наконец пришло время начать переговоры с Украиной и Молдовой, и нам нужно сделать это до конца этого года".
Мецола отметила, что расширение выгодно как для Европейского Союза, так и для стран-кандидатов.
"Это не благотворительность. Это то, что работает для всех нас. Это то, что сделает нас более защищенными, то, что даст нам больше стратегического контроля, и мы можем показать, что наши люди открывают двери для новых стран и их народов, когда они хотят присоединиться", - добавила она.
мецола, щось вирішує, чи просто язиком почесати?
а, що тоді робить урсула?
1) Орбан
2) Фицо
дальше все остальные ...
ВИБОРИ У МОЛДОВІ ПОКАЗАЛИ ЩО РАША ЛІЗЕ БЕЗ МИЛА ДО ЄВРОПИ ЗІ СВОЇМ РУССКИМ МИРОМ