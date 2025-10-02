Незабаром ЄС запустить нову програму, щоб надати Україні технологічну перевагу на полі бою, - фон дер Ляєн
Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну, і планує запустити програму, яка дозволить Україні досягти технологічної переваги на полі бою.
Про це в соцмережі Х написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що метою ЄС залишається сильна та вільна Україна.
"Росія повинна знати, що ЄС та його партнери мають волю та засоби продовжувати підтримувати Україну, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру. Незабаром ми запустимо нову програму, щоб надати Україні технологічну перевагу, необхідну на полі бою", - написала фон дер Ляєн.
Також вона зазначила, що ЄС та Україна разом працюють над її майбутнім як держави-члена Європейського Союзу.
"Саме це ми маємо на увазі, коли кажемо: сьогодні, завтра і стільки, скільки потрібно", - додала президентка Єврокомісії.
Росія модернізувала ракети «Іскандер-М» і «Кинжал», підвищивши їх ефективність
За даними Financial Times, у вересні Україна змогла збити лише 6% російських балістичних ракет проти 37% у серпні. При цьому самих пусків було менше.
Лондонський Центр інформаційної стійкості та звіт Пентагону підтверджують, що Москва модернізувала «Іскандери» і «Кинжали», навчивши їх уникати перехоплювачів Patriot: ракети різко змінюють траєкторію в останній момент.
За словами фахівців, зростання ефективності російських ракет, швидше за все, пов'язане зі змінами в програмному забезпеченні.
Київ визнає, що ситуація непроста. Удари РФ цього літа зруйнували щонайменше чотири заводи з виробництва дронів, у тому числі Bayraktar у Києві, а також пошкодили самі комплекси Patriot. У бою загинув один з головних українських фахівців з ППО підполковник Денис Сакун.
Зрив перехоплень збігається із уповільненням поставок ракет до Patriot із США. Експерти попереджають, що зима для України може виявитися найважчою, адже російські удари загрожують масовими відключеннями світла.
МЗС України закликало «перекрити» поставки комплектуючих західного виробництва до Росії, в тому числі через Китай.