Незабаром ЄС запустить нову програму, щоб надати Україні технологічну перевагу на полі бою, - фон дер Ляєн

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну, і планує запустити програму, яка дозволить Україні досягти технологічної переваги на полі бою.

Про це в соцмережі Х написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що метою ЄС залишається сильна та вільна Україна.

"Росія повинна знати, що ЄС та його партнери мають волю та засоби продовжувати підтримувати Україну, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру. Незабаром ми запустимо нову програму, щоб надати Україні технологічну перевагу, необхідну на полі бою", - написала фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що ЄС та Україна разом працюють над її майбутнім як держави-члена Європейського Союзу.

"Саме це ми маємо на увазі, коли кажемо: сьогодні, завтра і стільки, скільки потрібно", - додала президентка Єврокомісії.

