Вскоре ЕС запустит новую программу, чтобы предоставить Украине технологическое преимущество на поле боя, - фон дер Ляйен
Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину, и планирует запустить программу, которая позволит Украине достичь технологического преимущества на поле боя.
Об этом в соцсети Х написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что целью ЕС остается сильная и свободная Украина.
"Россия должна знать, что ЕС и его партнеры имеют волю и средства продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир. Вскоре мы запустим новую программу, чтобы предоставить Украине технологическое преимущество, необходимое на поле боя", - написала фон дер Ляйен.
Также она отметила, что ЕС и Украина вместе работают над ее будущим как государства-члена Европейского Союза.
"Именно это мы имеем в виду, когда говорим: сегодня, завтра и столько, сколько нужно", - добавила президент Еврокомиссии.
Росія модернізувала ракети «Іскандер-М» і «Кинжал», підвищивши їх ефективність
За даними Financial Times, у вересні Україна змогла збити лише 6% російських балістичних ракет проти 37% у серпні. При цьому самих пусків було менше.
Лондонський Центр інформаційної стійкості та звіт Пентагону підтверджують, що Москва модернізувала «Іскандери» і «Кинжали», навчивши їх уникати перехоплювачів Patriot: ракети різко змінюють траєкторію в останній момент.
За словами фахівців, зростання ефективності російських ракет, швидше за все, пов'язане зі змінами в програмному забезпеченні.
Київ визнає, що ситуація непроста. Удари РФ цього літа зруйнували щонайменше чотири заводи з виробництва дронів, у тому числі Bayraktar у Києві, а також пошкодили самі комплекси Patriot. У бою загинув один з головних українських фахівців з ППО підполковник Денис Сакун.
Зрив перехоплень збігається із уповільненням поставок ракет до Patriot із США. Експерти попереджають, що зима для України може виявитися найважчою, адже російські удари загрожують масовими відключеннями світла.
МЗС України закликало «перекрити» поставки комплектуючих західного виробництва до Росії, в тому числі через Китай.