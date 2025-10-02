РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украине
599 6

Вскоре ЕС запустит новую программу, чтобы предоставить Украине технологическое преимущество на поле боя, - фон дер Ляйен

фон дер Ляйен о поддержке Украины

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину, и планирует запустить программу, которая позволит Украине достичь технологического преимущества на поле боя.

Об этом в соцсети Х написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что целью ЕС остается сильная и свободная Украина.

"Россия должна знать, что ЕС и его партнеры имеют волю и средства продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир. Вскоре мы запустим новую программу, чтобы предоставить Украине технологическое преимущество, необходимое на поле боя", - написала фон дер Ляйен.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Также она отметила, что ЕС и Украина вместе работают над ее будущим как государства-члена Европейского Союза.

"Именно это мы имеем в виду, когда говорим: сегодня, завтра и столько, сколько нужно", - добавила президент Еврокомиссии.

Также читайте: Зеленский встретился с фон дер Ляйен, Коштой и Фредериксен: обсудили поддержку евроинтеграции Украины

Фон дер Ляйен о поддержке Украины

Автор: 

поддержка (721) Евросоюз (17657) Урсула фон дер Ляйен (643)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яку назву буде мати ця "коаліція/программа"?
показать весь комментарий
02.10.2025 17:16 Ответить
"Технології охочих"
показать весь комментарий
02.10.2025 17:28 Ответить
А тим часом:

Росія модернізувала ракети «Іскандер-М» і «Кинжал», підвищивши їх ефективність

За даними Financial Times, у вересні Україна змогла збити лише 6% російських балістичних ракет проти 37% у серпні. При цьому самих пусків було менше.

Лондонський Центр інформаційної стійкості та звіт Пентагону підтверджують, що Москва модернізувала «Іскандери» і «Кинжали», навчивши їх уникати перехоплювачів Patriot: ракети різко змінюють траєкторію в останній момент.

За словами фахівців, зростання ефективності російських ракет, швидше за все, пов'язане зі змінами в програмному забезпеченні.

Київ визнає, що ситуація непроста. Удари РФ цього літа зруйнували щонайменше чотири заводи з виробництва дронів, у тому числі Bayraktar у Києві, а також пошкодили самі комплекси Patriot. У бою загинув один з головних українських фахівців з ППО підполковник Денис Сакун.

Зрив перехоплень збігається із уповільненням поставок ракет до Patriot із США. Експерти попереджають, що зима для України може виявитися найважчою, адже російські удари загрожують масовими відключеннями світла.

МЗС України закликало «перекрити» поставки комплектуючих західного виробництва до Росії, в тому числі через Китай.
показать весь комментарий
02.10.2025 17:46 Ответить
Если программа миллиард дронов то целую тебе ручки Урсула!
показать весь комментарий
02.10.2025 17:47 Ответить
Китай т еж запустить свою технологічну "програму" для кацапів, йому треба покращувати, а головне тестувати свою зброю для протистояння з Заходом 🤔
показать весь комментарий
02.10.2025 17:48 Ответить
 
 