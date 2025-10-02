Премьер Дании резко ответила Венгрии: "Украина заслуживает полного членства в ЕС"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен решительно отвергла предложение венгерского коллеги Виктора Орбана о предоставлении Украине статуса стратегического партнера вместо полноправного членства в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после завершения Саммита лидеров стран Евросоюза она подчеркнула, что ни одна страна не имеет права определять будущее ЕС самостоятельно. Фредериксен подчеркнула, что расширение Европейского союза - это совместное решение всех 27 государств-членов, и Украина вместе с другими странами-соседями имеет право интегрироваться полноценно.

Фредериксен также отметила, что переговоры по вступлению Украины в ЕС продолжаются, и даже если Венгрия будет занимать осторожную позицию, процесс поддержки страны будет продолжаться.

Премьер Дании также прокомментировала вопрос репараций из российских активов в пользу Украины, отметив, что это сложный вопрос, который требует времени для согласования, но конструктивная работа продолжается.

Фредериксен добавила, что поддержка восстановления Украины будет оставаться приоритетом для ЕС, и сейчас в Союзе нет альтернативных подходов к финансированию восстановления страны. Она акцентировала на важности совместных европейских решений и солидарности, подчеркнув, что будущее Украины в ЕС не может определяться отдельными государствами.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министром Дании Метте Фредериксен на полях саммита Евросообщества в Копенгагене.

Стороны обсудили ряд тем: поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера вместе с Молдовой, готовность Украины присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, использование замороженных российских активов и новые финансовые инструменты для поддержки Украины, а также важность принятия 19-го пакета санкций ЕС против России.

