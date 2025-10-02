РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9711 посетитель онлайн
Новости Саммит Евросообщества в Копенгагене
1 848 8

Премьер Дании резко ответила Венгрии: "Украина заслуживает полного членства в ЕС"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала полноправное членство Украины в ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен решительно отвергла предложение венгерского коллеги Виктора Орбана о предоставлении Украине статуса стратегического партнера вместо полноправного членства в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после завершения Саммита лидеров стран Евросоюза она подчеркнула, что ни одна страна не имеет права определять будущее ЕС самостоятельно. Фредериксен подчеркнула, что расширение Европейского союза - это совместное решение всех 27 государств-членов, и Украина вместе с другими странами-соседями имеет право интегрироваться полноценно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вскоре ЕС запустит новую программу, чтобы предоставить Украине технологическое преимущество на поле боя, - фон дер Ляйен

Фредериксен также отметила, что переговоры по вступлению Украины в ЕС продолжаются, и даже если Венгрия будет занимать осторожную позицию, процесс поддержки страны будет продолжаться.

Премьер Дании также прокомментировала вопрос репараций из российских активов в пользу Украины, отметив, что это сложный вопрос, который требует времени для согласования, но конструктивная работа продолжается.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Фредериксен добавила, что поддержка восстановления Украины будет оставаться приоритетом для ЕС, и сейчас в Союзе нет альтернативных подходов к финансированию восстановления страны. Она акцентировала на важности совместных европейских решений и солидарности, подчеркнув, что будущее Украины в ЕС не может определяться отдельными государствами.

Также читайте: Мерц жестко раскритиковал Орбана на саммите ЕС в Дании из-за дискуссии о защите от РФ, - Bloomberg

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидером Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министром Дании Метте Фредериксен на полях саммита Евросообщества в Копенгагене.

Стороны обсудили ряд тем: поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера вместе с Молдовой, готовность Украины присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, использование замороженных российских активов и новые финансовые инструменты для поддержки Украины, а также важность принятия 19-го пакета санкций ЕС против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно до конца года начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, - Мецола

саммит (1234) вступление (48) Евросоюз (17657)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тільки ЄС!
показать весь комментарий
02.10.2025 19:37 Ответить
На відміну від Угорщини
показать весь комментарий
02.10.2025 19:37 Ответить
Хочу помилятися, але це "членство в єс" виглядає, як морквина перед віслюком. Всі дії європи на це вказують, а "різкі" слова на адресу противників, чи "солодкі" на адресу України не вимагають ніяких зусиль - можна час від часу казати.
показать весь комментарий
02.10.2025 19:41 Ответить
ЕС давно пора разработать процедуру , ИЗКЛЮЧЕНИЯ невменяемых стран из ЕС. Это ведь полный сюр , когда пара говноедов , вставляет палки в колёса ЕС.
показать весь комментарий
02.10.2025 19:55 Ответить
орбан - трідарас
показать весь комментарий
02.10.2025 19:59 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 20:23 Ответить
Є два табори один це західна та північна Європа що зацікавлені розмістити у нас виробництво і використати ресурси. Другий це країни східної Європи які втратять велику долю ринку, коли Україна приєднається до ЄС. Хто переможе час покаже.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:24 Ответить
мне просто интересно наблюдать за стадом,которое,вместо чтобы сделать у себя шикарную жизнь,постоянно завидует кому то,и готово засунуть голову в петлю,ради непонятно чего в красивой обёртке. жить по указке Брюсселя,это тоже самое что во времена СССР жить по указке Москвы(чтоб она сгорела). сажать что скажут и сколько скажут,принимать условия ********** и прочих у@бков...размещать у себя арабов и негров,которые будут иметь гораздо больше прав чем аборигены. что ж вы за дебилы то?
показать весь комментарий
02.10.2025 20:58 Ответить
 
 