Україна не готова до вступу в ЄС, спочатку потрібно закінчити війну, - експрем’єр Чехії Бабіш
Лідер партії ANO, яка перемагає на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, вважає, що Україна не готова до вступу в Євросоюз.
Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", - сказав колишній прем'єр Чехії.
Політик також прокоментував чеську ініціативу з постачання боєприпасів для ЗСУ. За його словами, постачанням снарядів має займатися НАТО.
"Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті. Ми платимо багато грошей до європейського бюджету, і таким чином ми будемо продовжувати допомагати. Якщо у нас немає грошей для чеських громадян, на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них",- заявив чеський політик.
Раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
або Україна НЕ вступає в ЄС, бо....
ЄС просто щезне і вступати буде нікуди
.
та й то НЕ дуже.
скільки ЗЄлі не триндять російською, кількість рашистів тільки зростає
.
Лапті нагадають
.
Он як гівно повспливало..
А політики ЕВРОПЕЙСЬКИХ краін на расслабоне
не треба забувати , що у мацкві сидить штаб по Україні де працюють Сивковичи ( 😁гетьманцеву привіт), Деркач і, Медведчуки, Клюєви - І УСІ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВИБОРІВ В УКРАЇНІ . Так що не спим.