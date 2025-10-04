Україна не готова до вступу в ЄС, спочатку потрібно закінчити війну, - експрем’єр Чехії Бабіш

Лідер партії ANO, яка перемагає на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, вважає, що Україна не готова до вступу в Євросоюз.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", - сказав колишній прем'єр Чехії.

Політик також прокоментував чеську ініціативу з постачання боєприпасів для ЗСУ. За його словами, постачанням снарядів має займатися НАТО.

"Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті. Ми платимо багато грошей до європейського бюджету, і таким чином ми будемо продовжувати допомагати. Якщо у нас немає грошей для чеських громадян, на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них",- заявив чеський політик.

Раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

