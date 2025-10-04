УКР
Україна не готова до вступу в ЄС, спочатку потрібно закінчити війну, - експрем’єр Чехії Бабіш

Бабіш

Лідер партії ANO, яка перемагає на парламентських виборах у Чехії Андрей Бабіш, вважає, що Україна не готова до вступу в Євросоюз.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", - сказав колишній прем'єр Чехії.

Політик також прокоментував чеську ініціативу з постачання боєприпасів для ЗСУ. За його словами, постачанням снарядів має займатися НАТО.

"Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті. Ми платимо багато грошей до європейського бюджету, і таким чином ми будемо продовжувати допомагати. Якщо у нас немає грошей для чеських громадян, на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них",- заявив чеський політик.

Раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Читайте також: Колишній прем’єр Чехії Бабіш критикує постачання боєприпасів для України

+8
Орбан, Фіцо, Бабіш... Кто наступний?
04.10.2025 23:06 Відповісти
+8
Навроцького забули. Кацапи своїми грошима, пропагандою та інтригами створили бар'єр між нами і європейськими союзниками.
04.10.2025 23:17 Відповісти
+8
Положа руку на сердце нужно признать что наша власть немало помогла им в этом своими бестолковыми действиями. У нас сейчас нет нормальной дипломатии, у нас есть шарага имени Ермака.
04.10.2025 23:35 Відповісти
C..а, бл...
04.10.2025 23:04 Відповісти
або ЄС приймає рішення кваліфікованою більшістю,
або Україна НЕ вступає в ЄС, бо....

ЄС просто щезне і вступати буде нікуди

.
04.10.2025 23:48 Відповісти
Орбан, Фіцо, Бабіш... Кто наступний?
04.10.2025 23:06 Відповісти
Навроцького забули. Кацапи своїми грошима, пропагандою та інтригами створили бар'єр між нами і європейськими союзниками.
04.10.2025 23:17 Відповісти
Положа руку на сердце нужно признать что наша власть немало помогла им в этом своими бестолковыми действиями. У нас сейчас нет нормальной дипломатии, у нас есть шарага имени Ермака.
04.10.2025 23:35 Відповісти
А де українська пропаганда? Миші гроші з'їли? З одного боку Зеленьський, що пускає гроші на асфальт і квартал, не забуваючи хамити світовим лідерам, з іншого сотні міліонів з рф на пропаганду " пусть украинцы здадуцца, зачєм їм памагать".
04.10.2025 23:47 Відповісти
гасити проблеми кіздафоном вміють тільки в Україні

та й то НЕ дуже.
скільки ЗЄлі не триндять російською, кількість рашистів тільки зростає
04.10.2025 23:52 Відповісти
Скоріше за все орбан свої останні місяці при владі добуває. У квітні 2026 року в Угорщині вибори, і опозиція, яка зараз за всіма опитуваннями лідирує, проукраїнська. Так що на одного дебіла менше стане! Фіцо також має проблеми, народ протестує часто, тривале перебування при владі не гарантоване. Залишиється як раз Чехія і Навроцький...
04.10.2025 23:24 Відповісти
в Європі ротація ідіотів-виборців

.
04.10.2025 23:54 Відповісти
У Румунії теж могли бути праворадикали. Врятували Тік Ток і кримінальна справа.
04.10.2025 23:31 Відповісти
Забули чехи 1968 рік?
Лапті нагадають
04.10.2025 23:10 Відповісти
Ще одно ****** з'явилося на горизонті яке буде вставляти нам палки в колеса!!!
04.10.2025 23:16 Відповісти
Ще одна консерва, хоча в Чехії всі знають що він східний не прозахідний. У такої країни як України повинна бути служба яка займалася б політичною розвідкою, підтримкою близких кандидатів, а в Україні незрозуміло чим займаються, тільки звання та ордени получають.
04.10.2025 23:22 Відповісти
Была недавно небольшая статья Валерия Чалого про нынешнее состояние нашей дипломатии и роль в этом Ермака.
04.10.2025 23:43 Відповісти
таких кандидатів треба вичисляти та відстрілювати ще в зародку.

.
04.10.2025 23:57 Відповісти
Так і Чехія, теж не була готовою до вступу ЄС і НАТО, але ж, он, як воно пішло…
04.10.2025 23:23 Відповісти
Знаєте..ото подивимось, хто ще душу продасть за криваві срублі...

Он як гівно повспливало..
04.10.2025 23:49 Відповісти
Бабуся знову за своє! Недолугі європейські виборці таки доведуть світ до третьої (і останньої) світової...
04.10.2025 23:28 Відповісти
о, ще одна ****** вилізла, плодяться суки кончені...
04.10.2025 23:29 Відповісти
Україна сама своїми зробила свій вибір ,війна ,розруха загибель сотні тисяч людей ,тепер % можуть спитати у 🤡 ,чому ми і досі не в ЄС та НАТО ?!... Бабіш ,чи орбан з фіцо тут ні дочого , просто ніхто не хоче в ЄС поржати а потім плакати кривавими сльозми ...друга сторона медальки ,так це те шо така приметивна політика зі сторони ЄС , ше більше приваблює китай з русньою , розпочати війну з Заходом ...
04.10.2025 23:30 Відповісти
Як це ні до чого?
показати весь коментар
тому шо ми самі дали шанс ,нас неприймати "внікуда"... вибравши 🤡 ,та дали цій зеленський банді максимально грабувати Україну ,тепер в ЄС кожна собака буде гавкать на владні прой* би , і ніхто не може сказати шо ЄС не праві ...
показати весь коментар
А кто сказал что Бабиш антиукраинский или пророссийский. Поставку снарядов Украине он использовал ради выборов, утверждая что это коррупционная схема.
04.10.2025 23:41 Відповісти
можливо ..побачимо далі...
04.10.2025 23:46 Відповісти
ФСБ працює активно , існують штаби в котрих планують і аналізують конкретно кожну країну. Частково штаби знаходяться у будівлях посольств раши. Існують сіткі підтримки кацапів по країні . Нічого раша не пускає на самотек - бо вона на грані існування І НЕ ХОЧЕ ПОВЕРТАТИСЯ У СИБИР ( раше потрібні Парижи і Лондони)
А політики ЕВРОПЕЙСЬКИХ краін на расслабоне

не треба забувати , що у мацкві сидить штаб по Україні де працюють Сивковичи ( 😁гетьманцеву привіт), Деркач і, Медведчуки, Клюєви - І УСІ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВИБОРІВ В УКРАЇНІ . Так що не спим.
05.10.2025 00:10 Відповісти
Мабуть усі розуміють що РОСІЯНЕ допомагали цьому Бабішу, а зараз вони вже скупляють коаліційну більшість . І на цьому їх можно спіймати і піддати сумніву вибори
05.10.2025 00:13 Відповісти
От ми ще якогось Бабіша не слухали. Ще якась ***** з європейської канави бажає висловитися?
05.10.2025 00:26 Відповісти
Колеги, не для хайпу і срачу, маю серйозне запитання. Може хтось кваліфіковано пояснити, що дає Україні вступ в ЄС? Зокрема, що дає пересічному громадянину.
05.10.2025 00:33 Відповісти
Ну з міні-гундосим недо-диктатором та його корупційною шоблою, нам ЄС взагалі не світить. От коли зміниться влада і мародерська брехлива система, тоді побачимо.
05.10.2025 00:39 Відповісти
 
 