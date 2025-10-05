Украина не готова к вступлению в ЕС, сначала нужно закончить войну, - экс-премьер Чехии Бабиш
Лидер партии ANO, которая побеждает на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, считает, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.
Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
"Но вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", - сказал бывший премьер Чехии.
Политик также прокомментировал чешскую инициативу по поставкам боеприпасов для ВСУ. По его словам, поставками снарядов должно заниматься НАТО.
"Мы помогаем Украине через Евросоюз. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете. Мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать. Если у нас нет денег для чешских граждан, на лекарства и основные социальные потребности, то, конечно, мы должны сначала позаботиться о них",- заявил чешский политик.
Ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
або Україна НЕ вступає в ЄС, бо....
ЄС просто щезне і вступати буде нікуди
.
та й то НЕ дуже.
скільки ЗЄлі не триндять російською, кількість рашистів тільки зростає
.
Лапті нагадають
.
Он як гівно повспливало..
Взагалі, не розумію оці варіанти, коли голосують ті, хто виїхав. Ну ок, дипкорпус - а всі інші? Зараз фігова туча людей за кордоном. Тоді дебіли наголосували в Україні+підтасовки. А зараз ще намалюють за тих, хто за кордоном. В Дії. І хрін що доведеш.
А політики ЕВРОПЕЙСЬКИХ краін на расслабоне
не треба забувати , що у мацкві сидить штаб по Україні де працюють Сивковичи ( 😁гетьманцеву привіт), Деркач і, Медведчуки, Клюєви - І УСІ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВИБОРІВ В УКРАЇНІ . Так що не спим.
