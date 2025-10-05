РУС
Украина не готова к вступлению в ЕС, сначала нужно закончить войну, - экс-премьер Чехии Бабиш

Бабіш

Лидер партии ANO, которая побеждает на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, считает, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Но вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", - сказал бывший премьер Чехии.

Политик также прокомментировал чешскую инициативу по поставкам боеприпасов для ВСУ. По его словам, поставками снарядов должно заниматься НАТО.

"Мы помогаем Украине через Евросоюз. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете. Мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать. Если у нас нет денег для чешских граждан, на лекарства и основные социальные потребности, то, конечно, мы должны сначала позаботиться о них",- заявил чешский политик.

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Читайте также: Бывший премьер Чехии Бабиш критикует поставки боеприпасов для Украины

Чехия (1805) членство в ЕС (1161) Бабиш Андрей (36)
C..а, бл...
показать весь комментарий
04.10.2025 23:04 Ответить
або ЄС приймає рішення кваліфікованою більшістю,
або Україна НЕ вступає в ЄС, бо....

ЄС просто щезне і вступати буде нікуди

.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:48 Ответить
а якщо росія нападе на Чехію, її виженуть з ЄС?
показать весь комментарий
05.10.2025 07:35 Ответить
Орбан, Фіцо, Бабіш... Кто наступний?
показать весь комментарий
04.10.2025 23:06 Ответить
Навроцького забули. Кацапи своїми грошима, пропагандою та інтригами створили бар'єр між нами і європейськими союзниками.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:17 Ответить
Положа руку на сердце нужно признать что наша власть немало помогла им в этом своими бестолковыми действиями. У нас сейчас нет нормальной дипломатии, у нас есть шарага имени Ермака.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:35 Ответить
А де українська пропаганда? Миші гроші з'їли? З одного боку Зеленьський, що пускає гроші на асфальт і квартал, не забуваючи хамити світовим лідерам, з іншого сотні міліонів з рф на пропаганду " пусть украинцы здадуцца, зачєм їм памагать".
показать весь комментарий
04.10.2025 23:47 Ответить
гасити проблеми кіздафоном вміють тільки в Україні

та й то НЕ дуже.
скільки ЗЄлі не триндять російською, кількість рашистів тільки зростає
показать весь комментарий
04.10.2025 23:52 Ответить
Скоріше за все орбан свої останні місяці при владі добуває. У квітні 2026 року в Угорщині вибори, і опозиція, яка зараз за всіма опитуваннями лідирує, проукраїнська. Так що на одного дебіла менше стане! Фіцо також має проблеми, народ протестує часто, тривале перебування при владі не гарантоване. Залишиється як раз Чехія і Навроцький...
показать весь комментарий
04.10.2025 23:24 Ответить
в Європі ротація ідіотів-виборців

.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:54 Ответить
нескінченна
показать весь комментарий
05.10.2025 01:27 Ответить
У Румунії теж могли бути праворадикали. Врятували Тік Ток і кримінальна справа.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:31 Ответить
зеленского забули - там з 19 року робить все на користь крімля - у нього і відосіки є з видом на кремль де він віщує шо кремль ні в чому не виноватий. Чому забуваєте шо саме українськи мудрили дали поштовх цим діям.
показать весь комментарий
05.10.2025 05:32 Ответить
Забули чехи 1968 рік?
Лапті нагадають
показать весь комментарий
04.10.2025 23:10 Ответить
Тоді керував Дубчек, між іншим, словак. Фіцо і Бабіш теж словаки. Яка деградація.
показать весь комментарий
05.10.2025 02:03 Ответить
Ще одно ****** з'явилося на горизонті яке буде вставляти нам палки в колеса!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 23:16 Ответить
Ще одна консерва, хоча в Чехії всі знають що він східний не прозахідний. У такої країни як України повинна бути служба яка займалася б політичною розвідкою, підтримкою близких кандидатів, а в Україні незрозуміло чим займаються, тільки звання та ордени получають.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:22 Ответить
Была недавно небольшая статья Валерия Чалого про нынешнее состояние нашей дипломатии и роль в этом Ермака.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:43 Ответить
таких кандидатів треба вичисляти та відстрілювати ще в зародку.

.
показать весь комментарий
04.10.2025 23:57 Ответить
Ви про Оманську Гниду ?
показать весь комментарий
05.10.2025 06:01 Ответить
Так і Чехія, теж не була готовою до вступу ЄС і НАТО, але ж, он, як воно пішло…
показать весь комментарий
04.10.2025 23:23 Ответить
Знаєте..ото подивимось, хто ще душу продасть за криваві срублі...

Он як гівно повспливало..
показать весь комментарий
04.10.2025 23:49 Ответить
всеі найбільш неготові країни в свій час туди пролізли, і тикають тепер самозадоволено в Україну пальцем
показать весь комментарий
05.10.2025 01:28 Ответить
Бабуся знову за своє! Недолугі європейські виборці таки доведуть світ до третьої (і останньої) світової...
показать весь комментарий
04.10.2025 23:28 Ответить
о, ще одна ****** вилізла, плодяться суки кончені...
показать весь комментарий
04.10.2025 23:29 Ответить
а якби не зе банда, то орбан, фіцо і бабиш за кацапські гроші іншу пісню співали?? лікуйся, тьотя
показать весь комментарий
05.10.2025 01:29 Ответить
Ми?? Я за оце не голосувала.

Взагалі, не розумію оці варіанти, коли голосують ті, хто виїхав. Ну ок, дипкорпус - а всі інші? Зараз фігова туча людей за кордоном. Тоді дебіли наголосували в Україні+підтасовки. А зараз ще намалюють за тих, хто за кордоном. В Дії. І хрін що доведеш.
показать весь комментарий
05.10.2025 01:30 Ответить
можливо ..побачимо далі...
показать весь комментарий
04.10.2025 23:46 Ответить
ФСБ працює активно , існують штаби в котрих планують і аналізують конкретно кожну країну. Частково штаби знаходяться у будівлях посольств раши. Існують сіткі підтримки кацапів по країні . Нічого раша не пускає на самотек - бо вона на грані існування І НЕ ХОЧЕ ПОВЕРТАТИСЯ У СИБИР ( раше потрібні Парижи і Лондони)
А політики ЕВРОПЕЙСЬКИХ краін на расслабоне

не треба забувати , що у мацкві сидить штаб по Україні де працюють Сивковичи ( 😁гетьманцеву привіт), Деркач і, Медведчуки, Клюєви - І УСІ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВИБОРІВ В УКРАЇНІ . Так що не спим.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:10 Ответить
Мабуть усі розуміють що РОСІЯНЕ допомагали цьому Бабішу, а зараз вони вже скупляють коаліційну більшість . І на цьому їх можно спіймати і піддати сумніву вибори
показать весь комментарий
05.10.2025 00:13 Ответить
Вам би по марафону якийсь політичний проєкт читати - "раша на грані існування".
показать весь комментарий
05.10.2025 05:36 Ответить
От ми ще якогось Бабіша не слухали. Ще якась ***** з європейської канави бажає висловитися?
показать весь комментарий
05.10.2025 00:26 Ответить
Не такий Бабіш примітивний. Хоча б по тому, що він доларовий мільярдер з статками більше 4 дол . А це більше ніж в два раз, ніж має Трумп.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:56 Ответить
Колеги, не для хайпу і срачу, маю серйозне запитання. Може хтось кваліфіковано пояснити, що дає Україні вступ в ЄС? Зокрема, що дає пересічному громадянину.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:33 Ответить
Якщо дуже стисло -
1)Доступ до ринку праці ЄС. Громадяни України зможуть легально працювати в країнах ЄС без необхідності отримання робочих віз. Це відкриває доступ до краще оплачуваних робочих місць і ширшого вибору професій.
2)Підвищення рівня життя. Інтеграція до ЄС сприятиме економічному зростанню через інвестиції, торгівлю та європейські стандарти. Це може призвести до зростання зарплат і покращення умов праці.
3) Доступ до європейських товарів і послуг. Безмитна торгівля з ЄС зробить товари дешевшими та якіснішими, оскільки вони відповідатимуть європейським стандартам.
4) Свобода пересування. Безвізовий режим і право на проживання. Громадяни України зможуть вільно подорожувати, навчатися, працювати або проживати в будь-якій країні ЄС без обмежень, подібно до громадян інших країн-членів.
5) Можливості для молоді. Програми обміну, такі як Erasmus+, стануть доступнішими, що дасть змогу студентам навчатися в європейських університетах за нижчими цінами або на стипендіях.
6) Правові та соціальні гарантії. Захист прав людини. Членство в ЄС посилить захист прав громадян через європейське законодавство, яке гарантує верховенство права, свободу слова, рівність і захист від дискримінації.
7) Соціальні стандарти. Європейські норми щодо охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення та безпеки праці поступово впроваджуватимуться в Україні, що покращить якість життя.
8) Боротьба з корупцією. Європейські стандарти прозорості та підзвітності сприятимуть зменшенню корупції, що позитивно вплине на повсякденне життя громадян.
9)Інфраструктура та якість життя. Фінансова підтримка. Україна отримає доступ до фондів ЄС на розвиток інфраструктури (дороги, транспорт, екологія), що покращить умови життя в містах і селах.
10) Екологічні стандарти. Впровадження європейських норм сприятиме чистішому довкіллю, кращій якості води, повітря та продуктів харчування.
11) Культурна та освітня інтеграція. Доступ до європейської культури. Громадяни зможуть легше брати участь у культурних подіях, програмах і проєктах ЄС.
12) Освітні можливості. Європейські стандарти освіти та ширший доступ до грантів і стипендій допоможуть молодим людям отримати якісну освіту.
13)Безпека та стабільність. Відносна політична стабільність. Членство в ЄС зміцнить демократичні інститути, що забезпечить стабільність і передбачуваність у державі.
14) Безпекові гарантії. Хоча ЄС не є військовим союзом, як НАТО, тісна співпраця з країнами ЄС у галузі оборони та права може сприяти зміцненню особистої безпеки громадян України.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:47 Ответить
Ви впевнені що це що ви назвали може бути в Україні якщо Україну візьмуть в ЄС? Я можу аргументовано навести приклади що Україні по жодному з цих пунктів не буде користі. Особливо смішно що в нас будуть якісніші і дешевші товари і послуги. Скоріше навпаки. В нас щось подешевшало з часів асоціації України в ЄС? Ну а те що ви поставили першим видно і головним пунктом що мільйони українців з вузликами за спиною можуть їздити батрачити в ЄС це багато говорить про місце України в цьому світі. Наче зараз мільйони українців по всьому миру не батрачать
показать весь комментарий
05.10.2025 01:42 Ответить
Якщо ви особисто були в ЄС і працювали там , маючи робочу візу, як кваліфікований фахівець, то помітили суттєву різницю в рівні оплати праці. В ЄС він значно вищий. Навіть зараз українці, які мають фахову кваліфікацію і досвід, а також легальну робочу візу, користуються попитом на ринку праці і не "батрачать", як ті українці, які не мають робочої візи та кваліфікації, чиї трудові права обмежені і вони є незахищеними від зловживань роботодавців. Членство в ЄС зробить робочу візу непотрібною та зробить права працюючих українців рівними з правами громадян ЄС. Якщо ви купували і вживали в ЄС продукти харчування, то повинні були помітити, що за умови рівної якості, вони дешевші, ніж в Україні. Асоціація і членство в ЄС не одне й те саме.
показать весь комментарий
05.10.2025 03:07 Ответить
Ну трошки зрозуміло для тих хто виїде, для бізнесменів, олігархів, а що зміниться для простих українців, на території України
показать весь комментарий
05.10.2025 07:41 Ответить
Ну з міні-гундосим недо-диктатором та його корупційною шоблою, нам ЄС взагалі не світить. От коли зміниться влада і мародерська брехлива система, тоді побачимо.
показать весь комментарий
05.10.2025 00:39 Ответить
Шось підсказує шо влада вже не змінеться - у зеленского підтримка - 57%, а тих хто міг би бути проти гнидва знищує у голих полях по домовленності з ху....ом.
показать весь комментарий
05.10.2025 05:39 Ответить
Ще один трампоорбан
показать весь комментарий
05.10.2025 01:33 Ответить
А що він невірно сказав?Все правда.А тутешні коментатори до европейских проросійських популістів забули добавити наших корумпованих популістів.Зеленський стоїть на одній полиці з фіцо,орбаном і навроцьким.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
05.10.2025 07:43 Ответить
чехія *** коли була б готова до вступу, якщо б рашку не зупитнила Україна, 68 рік з танками по неозброєним чехам ніяк би не підготував цього пизлдуна до будь куди, а тільки у концтабір кремля. єьаний путінський ******
показать весь комментарий
05.10.2025 09:16 Ответить
 
 