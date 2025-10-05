Украина не готова к вступлению в ЕС, сначала нужно закончить войну, - экс-премьер Чехии Бабиш

Лидер партии ANO, которая побеждает на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш, считает, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Но вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", - сказал бывший премьер Чехии.

Политик также прокомментировал чешскую инициативу по поставкам боеприпасов для ВСУ. По его словам, поставками снарядов должно заниматься НАТО.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Мы помогаем Украине через Евросоюз. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете. Мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать. Если у нас нет денег для чешских граждан, на лекарства и основные социальные потребности, то, конечно, мы должны сначала позаботиться о них",- заявил чешский политик.

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Читайте также: Бывший премьер Чехии Бабиш критикует поставки боеприпасов для Украины