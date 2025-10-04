Парламентские выборы в Чехии: побеждает партия бывшего премьера Бабиша

По результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал CT24.

Партия ANO Бабиша получила 34,7% голосов.

На втором месте - правоцентристский блок "Вместе" действующего премьер-министра Петера Фиалы - 23,2%. Третье место заняла центристская партия STAN с результатом 11,2%.

Далее следуют Пиратская партия - 8,8%, популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры - 7,8%, "Автомобилисты" - 6,8%.

Другие политические силы не преодолели пятипроцентный барьер.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

