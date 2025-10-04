РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9552 посетителя онлайн
Новости Парламентские выборы в Чехии
4 360 29

Парламентские выборы в Чехии: побеждает партия бывшего премьера Бабиша

Бабіш

По результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал CT24.

Партия ANO Бабиша получила 34,7% голосов.

На втором месте - правоцентристский блок "Вместе" действующего премьер-министра Петера Фиалы - 23,2%. Третье место заняла центристская партия STAN с результатом 11,2%.

Далее следуют Пиратская партия - 8,8%, популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры - 7,8%, "Автомобилисты" - 6,8%.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Другие политические силы не преодолели пятипроцентный барьер.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Читайте также: Президент Чехии Павел призвал избрать правительство, которое "не оставит страну на милость России"

Автор: 

выборы (24810) Чехия (1804)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Автомобілісти і пірати... Блін, щоб ви повсиралися. Політичні сили...
показать весь комментарий
04.10.2025 20:29 Ответить
+12
Ще матимемо одну погань під боком.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:33 Ответить
+9
Перемагає з допомогою росії. Захід дуже недооцінює вплив ботоферм та тролів пуйла на вибори через тікток та ФБ
показать весь комментарий
04.10.2025 20:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От блін...
показать весь комментарий
04.10.2025 20:28 Ответить
Автомобілісти і пірати... Блін, щоб ви повсиралися. Політичні сили...
показать весь комментарий
04.10.2025 20:29 Ответить
А чем лучше партия сериала "Слуга народа"?
показать весь комментарий
04.10.2025 21:17 Ответить
Ще матимемо одну погань під боком.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:33 Ответить
Ще **** один геморой виліз в Європі. Це не Європа а якась клоака в якій постійно якісь нариви будуть відбуватися
показать весь комментарий
04.10.2025 20:34 Ответить
А тепер представте скільки черяків повилазить якщо Україна піде на перемир'я хоче б на ріу-два. Да через рік там вся Європа в орбанах буде. Це вам наглядний приклад що Україні потрібно надіятися тільки на себе і на свій народ і на свою ядерну зброю.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:40 Ответить
ну скільки можна писати маячню про ядерну зброю?! ЗАБУДЬТЕ!!! не буде в нас ніякої ядерної зброї!!!
показать весь комментарий
04.10.2025 21:06 Ответить
Не тільки Європа. В Америці теж не все гаразд, і в Африці теж.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:40 Ответить
Эпоха фриков шагает по планете. И мы тут отнюдь не пасем задних, гордо подняв над головой зеленое знамя имени "95 квартала".
показать весь комментарий
04.10.2025 21:19 Ответить
Ну хоть не пираты... В 2019 партия прислужников пиратов уже в одной стране власть захватила, Зеленая Борода бесчинствует.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:37 Ответить
Перемагає з допомогою росії. Захід дуже недооцінює вплив ботоферм та тролів пуйла на вибори через тікток та ФБ
показать весь комментарий
04.10.2025 20:40 Ответить
То ж надо назад в снг? ты говори, не стесняйся.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:46 Ответить
Pезультати показують, що ANO не матиме більшості голосів, тож ключовим фактором для формування майбутньої урядової коаліції буде результат інших партій.
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD.
Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:42 Ответить
Бабіш у своїй кампанії зосереджувався на обіцянках підвищити заробітну плату і стимулювати зростання економіки, а також на припиненні військової допомоги Україні.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:49 Ответить
Тепер і Чехія переметнеться до Орбана і Фіцо - гарно снарядами допомагали
показать весь комментарий
04.10.2025 20:44 Ответить
Хвора меншість Європи зарулює багатовекторну більшість в сраку. ******* буде подивитись, як безпілотні кораблі пробороздять бальшой тіатер
показать весь комментарий
04.10.2025 20:47 Ответить
Люди из Чехии говорят, что этот чувак не "про-роисьский", а про-Бабишеский. Так что не надо пока зраду кричать, по любому может повернуться все.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:48 Ответить
Та то така пісня буде, поки дрони русняві не почнуть залітати до Праги ...шкода як шо цей Бабіш виявиться корисним кремлівським ід* отом...
показать весь комментарий
04.10.2025 20:49 Ответить
вибачте що скажу це вголос.
але що Польша, що Чехія, наші біженці своїм видом дуже сильно вплинули на вибори.
сотні тисяч забезпечених людей, з вигляду здорових, сидять, і ще щось вимагають.
я не кажу про тих хто втратив все. але 80% з тих 400 тис. біженців в Чехії аж ніяк не вони.
а рядові чехи - вони не дуже освідчені, не дуже розумні. кажу як людина що 11 років вчився і жив в Чехії.. і от бачать вони то все, і думають - щось ці українці офігіли геть, треба собі помагати.
а різні популісти на тому грають аж бігом.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:51 Ответить
А що, здоровим українцям місце лише на фронті за баченнями поляків та чехів? А вони собі будуть в теплі сидіти і дивитись по телевізору, як кацапи перемелюють потрохи рік за роком здорових українців?
показать весь комментарий
04.10.2025 20:56 Ответить
ви незрозуміли основний посил тексту. може й мають підстави не йти на фронт, чи мають звільнення, я їх не осуджую.
я вам кажу що зі сторони виглядає ось так: ми приїхали, ви нам допомагайте тут, допомагайте нашій країні, а ми у вас посидимо..
і звичайному роботязі з зарплатою у 800 євро це зовсім не до вподоби. а лайно типу бабіша каже - ми будемо ці гроші вам давати а не оцим от..
показать весь комментарий
04.10.2025 20:59 Ответить
Ну та хай не платять пособія всім підряд. Хай платять на діти якісь кошти в непрацездатним, котрі з прифронтових районів втекли, а не з під Тернополя
показать весь комментарий
04.10.2025 21:03 Ответить
Так й ма бути (з їх точки зору). Нафіга допомагати українцям, які не боряться за свою країну, а навпаки тікають з неї. Я щось не бачив щоб українці масово переймались тим що відбувалось у 2008 році з Грузією. Мешканці Харкова у 2014 році дуже добре наживались на мешканцях з ОРДЛО й не дуже парились за АТО, потім вже з цих харків'ян наживались у 2022 році мешканці західних областей й не дуже паряться за війну. Зфіга чехи мають перейматись за якусь України, ба більше між ними та границею ЄС (де щось може статися) ще є Польша.
показать весь комментарий
04.10.2025 21:12 Ответить
Кремлівські гнити захоплюють Європу потихеньку. Треба Європі не заглядати в рота всяким йорбанутим, а викинути на смітник для початку угорщину і прийняти право простої більшості при голосуванні, право вето мабуть просунули троянські коні кремля в свій час. Треба створювати союз притомних країн замість НАТО, де америка вже все пересрала на користь кремля.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:55 Ответить
Якщо Орбан і Фіцо втратять владу у Словаччині чи Угорщині відповідно - то водити за ніс Україну в її вступі в ЄС будуть від імені Бабіша і Навроцького. Далі ще когось виберуть.
показать весь комментарий
04.10.2025 21:05 Ответить
Вітаю експертів-політологів чехознавців💩💩💩🤣
показать весь комментарий
04.10.2025 21:18 Ответить
 
 