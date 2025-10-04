Парламентские выборы в Чехии: побеждает партия бывшего премьера Бабиша
По результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал CT24.
Партия ANO Бабиша получила 34,7% голосов.
На втором месте - правоцентристский блок "Вместе" действующего премьер-министра Петера Фиалы - 23,2%. Третье место заняла центристская партия STAN с результатом 11,2%.
Далее следуют Пиратская партия - 8,8%, популисты "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры - 7,8%, "Автомобилисты" - 6,8%.
Другие политические силы не преодолели пятипроцентный барьер.
Ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD.
Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
але що Польша, що Чехія, наші біженці своїм видом дуже сильно вплинули на вибори.
сотні тисяч забезпечених людей, з вигляду здорових, сидять, і ще щось вимагають.
я не кажу про тих хто втратив все. але 80% з тих 400 тис. біженців в Чехії аж ніяк не вони.
а рядові чехи - вони не дуже освідчені, не дуже розумні. кажу як людина що 11 років вчився і жив в Чехії.. і от бачать вони то все, і думають - щось ці українці офігіли геть, треба собі помагати.
а різні популісти на тому грають аж бігом.
я вам кажу що зі сторони виглядає ось так: ми приїхали, ви нам допомагайте тут, допомагайте нашій країні, а ми у вас посидимо..
і звичайному роботязі з зарплатою у 800 євро це зовсім не до вподоби. а лайно типу бабіша каже - ми будемо ці гроші вам давати а не оцим от..