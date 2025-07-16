Экс-премьер Чехии Бабиш обещает отменить снарядную инициативу для ВСУ в случае возвращения к власти: Фиала назвал его заявления "опасными"
Бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
Об этом пишут Ceske Noviny, сообщает Цензор.НЕТ.
Бабиш заявил, что снарядная инициатива для Украины была непрозрачной, "завышенной" и "испорченной".
"Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для наших людей", - сказал Бабиш, отвечая на вопрос, отменит ли возглавляемое ANO правительство чешскую инициативу по боеприпасам.
Политик добавил, что проект может взять на себя НАТО.
Реакция Фиалы
Действующий премьер-министр Петр Фиала раскритиковал заявления главы оппозиционного движения ANO Бабиша о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины.
Заявления Бабиша Фиала назвал "опасными", отметив, что не удивлен ими, ведь лидер ANO не раз критиковал поставки боеприпасов Украине.
"Это очень опасные вещи, с одной стороны, для безопасности Чехии, а с другой - для престижа Чехии за рубежом, поскольку в чешской инициативе активно участвуют целый ряд других стран, которые являются нашими союзниками", - цитируют заявление Фиалы Ceske Noviny.
Премьер-министр Чехии считает, что отмена инициативы была бы огромной ошибкой.
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