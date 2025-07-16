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Новости Чешская инициатива по снарядам для України
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Экс-премьер Чехии Бабиш обещает отменить снарядную инициативу для ВСУ в случае возвращения к власти: Фиала назвал его заявления "опасными"

снаряди

Бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Об этом пишут Ceske Noviny, сообщает Цензор.НЕТ.

Бабиш заявил, что снарядная инициатива для Украины была непрозрачной, "завышенной" и "испорченной".

"Конечно. Зачем нам продолжать? Нам нужны деньги для наших людей", - сказал Бабиш, отвечая на вопрос, отменит ли возглавляемое ANO правительство чешскую инициативу по боеприпасам.

Политик добавил, что проект может взять на себя НАТО.

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Реакция Фиалы

Действующий премьер-министр Петр Фиала раскритиковал заявления главы оппозиционного движения ANO Бабиша о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины.

Заявления Бабиша Фиала назвал "опасными", отметив, что не удивлен ими, ведь лидер ANO не раз критиковал поставки боеприпасов Украине.

"Это очень опасные вещи, с одной стороны, для безопасности Чехии, а с другой - для престижа Чехии за рубежом, поскольку в чешской инициативе активно участвуют целый ряд других стран, которые являются нашими союзниками", - цитируют заявление Фиалы Ceske Noviny.

Премьер-министр Чехии считает, что отмена инициативы была бы огромной ошибкой.

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Автор: 

боеприпасы (2382) Чехия (1759) Фиала Петр (84)


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Багато вклалися в європейсу пяту колону
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16.07.2025 19:53 Ответить
Нам потрібні гроші а шо без цих снарядів загине більше українців - мені пох - Бабіш
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16.07.2025 19:53 Ответить
дело не в этом, деньги то не чешские, бабиш даже этого не знает, хороший будет премьер
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16.07.2025 20:01 Ответить
Так він же ж був прем"єром - через те й такий "підкований"
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16.07.2025 20:03 Ответить
І звідки вони беруться, звідки випадають?
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16.07.2025 19:54 Ответить
Поки маємо Зеленського нам зброї не бачити.
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16.07.2025 20:35 Ответить
 
 