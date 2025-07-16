Експрем’єр Чехії Бабіш обіцяє скасувати снарядну ініціативу для ЗСУ у разі повернення до влади: Фіала назвав його заяви "небезпечними"

Колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Про це пишуть Ceske Noviny, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бабіш заявив, що снарядна ініціатива для України була непрозорою, "завищеною" і "зіпсованою".

"Звичайно. Навіщо нам продовжувати? Нам потрібні гроші для наших людей", – сказав Бабіш, відповідаючи на запитання, чи скасує очолюваний ANO уряд чеську ініціативу щодо боєприпасів.

Політик додав, що проєкт може перебрати на себе НАТО.

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Реакція Фіали

Чинний премʼєр-міністр Петр Фіала розкритикував заяви голови опозиційного руху ANO Бабіша щодо наміру скасувати ініціативу з боєприпасів для України.

Заяви Бабіша Фіала назвав "небезпечними", зазначивши, що не здивований ними, адже лідер ANO не раз критикував постачання боєприпасів Україні.

"Це дуже небезпечні речі, з одного боку, для безпеки Чехії, а з іншого – для престижу Чехії за кордоном, оскільки в чеській ініціативі активно беруть участь ціла низка інших країн, які є нашими союзниками", - цитують заяву Фіали Ceske Noviny.

Премʼєр-міністр Чехії вважає, що скасування ініціативи було б величезною помилкою.

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