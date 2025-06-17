УКР
Чехія готова продовжити програму поставок боєприпасів Україні, - Ліпавський

Чехія готова продовжити програму поставок боєприпасів Україні

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до наступного року, оскільки Європа поспішає посилити підтримку України.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що що зусилля країни щодо закупівлі боєприпасів у всьому світі за підтримки союзників "змінили правила гри" на полі бою.

Зараз, за словами Ліпавського, українські війська зараз мають приблизно один снаряд на кожні два постріли РФ, тоді як на початку повномасштабного вторгнення співвідношення було 1 до 10.

Також читайте: Ліпавський: Україна стала стратегічним партнером у побудові безпеки Європи

"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але абсолютно вирішальним є збереження політичної підтримки ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", - сказав він.

Глава МЗС нагадав, що також Чехія підготувала 9 тисяч українських солдатів і планує навчити пілотів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.

Також читайте: Цьогоріч Чехія хоче передати Україні більше боєприпасів, ніж у 2024 році, - Ліпавський

Автор: 

боєприпаси (2356) Чехія (1713) Ліпавський Ян (145)
Хоч чехи адекватні
17.06.2025 16:34 Відповісти
Там 90% ЄС адекватні. Питання в орбані і фіцо.
Ну і звісно , якщо ми кажемо не тільки за ЄС то головна проблема - пудель-путіна , ТАКО, з ФША
17.06.2025 16:39 Відповісти
осінню Чехи можуть вибрати прем'єром словака бабіша,
агентурна кличка буреш..,
є небезпека його вступу в протиукраїнський альянс лакеїв хла
та розкрадачів грошей ЄС - орбан-фісо-бабіш..
а там і вучіч..підтянеться..
в Чехії над елімінацією цієї небезпеки працюють,
велика надія на президента..
17.06.2025 16:55 Відповісти
Так, звісно, загрози є завжди
Але нажаль у такий час живемо
17.06.2025 16:58 Відповісти
Дякуємо чехам
17.06.2025 16:34 Відповісти
Дуже дякую Чехам за допомогу ,яку ви надали Українцям
Від усіх адекватних українців - дякую
Шкода , що шакали трампа і інші підкацапники тут на форумі роблять вигляд , що українці вам за це невдячні
17.06.2025 16:38 Відповісти
Щира подяка нашим друзям із Чехіі , які невпинно допомагають
нашій краіні !!
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
17.06.2025 16:41 Відповісти
дякую всім Українцям,
які цінять допомогу Чехії,
за їх героїчну боротьбу проти московϟϟьким окупантам-вбивцям..
за свою,
та нашу свободу!
Слава Героям!!!

