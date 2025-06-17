Чехія готова продовжити програму поставок боєприпасів Україні, - Ліпавський
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до наступного року, оскільки Європа поспішає посилити підтримку України.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр розповів, що що зусилля країни щодо закупівлі боєприпасів у всьому світі за підтримки союзників "змінили правила гри" на полі бою.
Зараз, за словами Ліпавського, українські війська зараз мають приблизно один снаряд на кожні два постріли РФ, тоді як на початку повномасштабного вторгнення співвідношення було 1 до 10.
"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але абсолютно вирішальним є збереження політичної підтримки ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", - сказав він.
Глава МЗС нагадав, що також Чехія підготувала 9 тисяч українських солдатів і планує навчити пілотів.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну і звісно , якщо ми кажемо не тільки за ЄС то головна проблема - пудель-путіна , ТАКО, з ФША
агентурна кличка буреш..,
є небезпека його вступу в протиукраїнський альянс лакеїв хла
та розкрадачів грошей ЄС - орбан-фісо-бабіш..
а там і вучіч..підтянеться..
в Чехії над елімінацією цієї небезпеки працюють,
велика надія на президента..
Але нажаль у такий час живемо
Від усіх адекватних українців - дякую
Шкода , що шакали трампа і інші підкацапники тут на форумі роблять вигляд , що українці вам за це невдячні
нашій краіні !!
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
які цінять допомогу Чехії,
за їх героїчну боротьбу проти московϟϟьким окупантам-вбивцям..
за свою,
та нашу свободу!
Слава Героям!!!