Ліпавський: Україна стала стратегічним партнером у побудові безпеки Європи

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що за останні два роки Україна з об'єкта міжнародної допомоги перетворилася на рівноправного стратегічного партнера Європи в сфері безпеки.

Про це він сказав 13 червня під час форуму GLOBSEC-2025 у Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

На думку Ліпавського, спільне бачення ЄС та реальність змінилися: "ми маємо допомогти Україні" перетворилось на "Україно, допоможи нам", що стало основою для справжньої співпраці.

"І це в наших інтересах - співпрацювати з Україною у сфері безпеки. Адже зараз Україна володіє передовими технологіями, які, можливо, ми також хочемо мати. Тож єдиний спосіб бути частиною цього - працювати в Україні та разом з українцями", - зазначив міністр.

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Він наголосив, що Україна - це вже не країна, "столицю якої можна захопити за три дні", а повноцінний стратегічний партнер у системі європейської безпеки.

"У наших інтересах - щоб Україна була на нашому боці, щоб ми сформували стратегічне партнерство й інтегрувалися з Україною у багатьох сферах. І це - нова реальність. Цього не було три роки тому, можливо, навіть два. Але саме це є трендом останнього року", - додав Ліпавський.

Глава МЗС Чехії також підкреслив, що Прага продовжує активну політику співпраці з Україною, зокрема через спільні проєкти.

"У вас є наша підтримка, наша рішучість, і разом ми зможемо перемогти Росію та зберегти кордони там, де їм і належить бути", - підсумував він.

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