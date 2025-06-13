РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11667 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы
374 2

Липавский: Украина стала стратегическим партнером в построении безопасности Европы

Глава МИД Чехии Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что за последние два года Украина из объекта международной помощи превратилась в равноправного стратегического партнера Европы в сфере безопасности.

Об этом он сказал 13 июня во время форума GLOBSEC-2025 в Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По мнению Липавского, общее видение ЕС и реальность изменились: "мы должны помочь Украине" превратилось в "Украина, помоги нам", что стало основой для настоящего сотрудничества.

"И это в наших интересах - сотрудничать с Украиной в сфере безопасности. Ведь сейчас Украина обладает передовыми технологиями, которые, возможно, мы также хотим иметь. Поэтому единственный способ быть частью этого - работать в Украине и вместе с украинцами", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США должны дать Европе больше времени для перевооружения, - Павел

Он подчеркнул, что Украина - это уже не страна, "столицу которой можно захватить за три дня", а полноценный стратегический партнер в системе европейской безопасности.

"В наших интересах - чтобы Украина была на нашей стороне, чтобы мы сформировали стратегическое партнерство и интегрировались с Украиной во многих сферах. И это - новая реальность. Этого не было три года назад, возможно, даже два. Но именно это является трендом последнего года", - добавил Липавский.

Глава МИД Чехии также подчеркнул, что Прага продолжает активную политику сотрудничества с Украиной, в частности через совместные проекты.

"У вас есть наша поддержка, наша решимость, и вместе мы сможем победить Россию и сохранить границы там, где им и положено быть", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа изучает опыт Украины по использованию беспилотников на войне с РФ, - Кубилюс

Автор: 

Европа (1921) Украина (45023) Липавский Ян (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні, не рівноправного.
показать весь комментарий
13.06.2025 11:26 Ответить
Аплодую. Все сказано правильно (максимум того, що може собі дозволити дипломат). Ситуація в самій Европі (з деякими гульливими членами НАТО) - то окреме велике питання.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:33 Ответить
 
 