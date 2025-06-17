Чехия готова продолжить программу поставок боеприпасов Украине, - Липавский

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до следующего года, поскольку Европа спешит усилить поддержку Украины.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что что усилия страны по закупке боеприпасов во всем мире при поддержке союзников "изменили правила игры" на поле боя.

Сейчас, по словам Липавского, украинские войска сейчас имеют примерно один снаряд на каждые два выстрела РФ, тогда как в начале полномасштабного вторжения соотношение было 1 к 10.

Также читайте: Липавский: Украина стала стратегическим партнером в построении безопасности Европы

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но абсолютно решающим является сохранение политической поддержки инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", - сказал он.

Глава МИД напомнил, что также Чехия подготовила 9 тысяч украинских солдат и планирует обучить пилотов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.

Также читайте: В этом году Чехия хочет передать Украине больше боеприпасов, чем в 2024 году, - Липавский