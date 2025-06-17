РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Чешская инициатива по снарядам для України
830 9

Чехия готова продолжить программу поставок боеприпасов Украине, - Липавский

Чехия готова продолжить программу поставок боеприпасов Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до следующего года, поскольку Европа спешит усилить поддержку Украины.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что что усилия страны по закупке боеприпасов во всем мире при поддержке союзников "изменили правила игры" на поле боя.

Сейчас, по словам Липавского, украинские войска сейчас имеют примерно один снаряд на каждые два выстрела РФ, тогда как в начале полномасштабного вторжения соотношение было 1 к 10.

Также читайте: Липавский: Украина стала стратегическим партнером в построении безопасности Европы

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но абсолютно решающим является сохранение политической поддержки инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", - сказал он.

Глава МИД напомнил, что также Чехия подготовила 9 тысяч украинских солдат и планирует обучить пилотов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.

Также читайте: В этом году Чехия хочет передать Украине больше боеприпасов, чем в 2024 году, - Липавский

Автор: 

боеприпасы (2417) Чехия (1796) Липавский Ян (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч чехи адекватні
показать весь комментарий
17.06.2025 16:34 Ответить
Там 90% ЄС адекватні. Питання в орбані і фіцо.
Ну і звісно , якщо ми кажемо не тільки за ЄС то головна проблема - пудель-путіна , ТАКО, з ФША
показать весь комментарий
17.06.2025 16:39 Ответить
осінню Чехи можуть вибрати прем'єром словака бабіша,
агентурна кличка буреш..,
є небезпека його вступу в протиукраїнський альянс лакеїв хла
та розкрадачів грошей ЄС - орбан-фісо-бабіш..
а там і вучіч..підтянеться..
в Чехії над елімінацією цієї небезпеки працюють,
велика надія на президента..
показать весь комментарий
17.06.2025 16:55 Ответить
Так, звісно, загрози є завжди
Але нажаль у такий час живемо
показать весь комментарий
17.06.2025 16:58 Ответить
Дякуємо чехам
показать весь комментарий
17.06.2025 16:34 Ответить
Дуже дякую Чехам за допомогу ,яку ви надали Українцям
Від усіх адекватних українців - дякую
Шкода , що шакали трампа і інші підкацапники тут на форумі роблять вигляд , що українці вам за це невдячні
показать весь комментарий
17.06.2025 16:38 Ответить
Щира подяка нашим друзям із Чехіі , які невпинно допомагають
нашій краіні !!
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
17.06.2025 16:41 Ответить
дякую всім Українцям,
які цінять допомогу Чехії,
за їх героїчну боротьбу проти московϟϟьким окупантам-вбивцям..
за свою,
та нашу свободу!
Слава Героям!!!

показать весь комментарий
17.06.2025 17:05 Ответить
 
 