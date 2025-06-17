Чехия готова продолжить программу поставок боеприпасов Украине, - Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до следующего года, поскольку Европа спешит усилить поддержку Украины.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Министр рассказал, что что усилия страны по закупке боеприпасов во всем мире при поддержке союзников "изменили правила игры" на поле боя.
Сейчас, по словам Липавского, украинские войска сейчас имеют примерно один снаряд на каждые два выстрела РФ, тогда как в начале полномасштабного вторжения соотношение было 1 к 10.
"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но абсолютно решающим является сохранение политической поддержки инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", - сказал он.
Глава МИД напомнил, что также Чехия подготовила 9 тысяч украинских солдат и планирует обучить пилотов.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і звісно , якщо ми кажемо не тільки за ЄС то головна проблема - пудель-путіна , ТАКО, з ФША
агентурна кличка буреш..,
є небезпека його вступу в протиукраїнський альянс лакеїв хла
та розкрадачів грошей ЄС - орбан-фісо-бабіш..
а там і вучіч..підтянеться..
в Чехії над елімінацією цієї небезпеки працюють,
велика надія на президента..
Але нажаль у такий час живемо
Від усіх адекватних українців - дякую
Шкода , що шакали трампа і інші підкацапники тут на форумі роблять вигляд , що українці вам за це невдячні
нашій краіні !!
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
які цінять допомогу Чехії,
за їх героїчну боротьбу проти московϟϟьким окупантам-вбивцям..
за свою,
та нашу свободу!
Слава Героям!!!