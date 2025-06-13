В этом году Чехия хочет передать Украине больше боеприпасов, чем в 2024 году, - Липавский

В течение 2025 года Чехия планирует передать Украине больше боеприпасов, чем в прошлом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время общения со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, передает"Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я рад, что Европа начала принимать большее участие в поддержке Украины. Чехия будет продолжать играть свою роль, в частности - через участие в "Коалиции желающих", и продолжение нашей инициативы по боеприпасам. Мы хотим поставить в этом году больше боеприпасов большого калибра, чем в 2024 году", - сказал дипломат.

Он также добавил, что Чехия планирует продолжить инициативу по поставкам боеприпасов Украине и в 2026 году.

Также Липавский заявил, что интенсивность чешско-украинских контактов показывает, насколько важным и ключевым партнером республика является для Украины, и заверил, что Чехия и в дальнейшем будет надежным союзником и партнером Украины.

В свою очередь, Сибига высоко оценил чешскую помощь, особенно по сотрудничеству в сфере вооружений и поставок боеприпасов.

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