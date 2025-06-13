Цьогоріч Чехія хоче передати Україні більше боєприпасів, ніж у 2024 році, - Ліпавський

Впродовж 2025 року Чехія планує передати Україні більше боєприпасів, аніж в минулому році.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час спілкування зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я радий, що Європа почала брати більшу участь у підтримці України. Чехія продовжуватиме відігравати свою роль, зокрема через участь у "Коаліції охочих" та продовження нашої Ініціативи щодо боєприпасів. Ми хочемо поставити цього року більше боєприпасів великого калібру, ніж у 2024 році", - сказав дипломат.

Він також додав, що Чехія планує продовжити ініціативу з постачання боєприпасів Україні і в 2026 році.

Також Ліпавський заявив, що інтенсивність чесько-українських контактів показує, наскільки важливим і ключовим партнером республіка є для України, та запевнив, що Чехія й надалі буде надійним союзником і партнером України.

Своєю чергою Сибіга високо оцінив чеську допомогу, особливо щодо співпраці у сфері озброєнь та поставок боєприпасів.

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