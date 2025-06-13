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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Цьогоріч Чехія хоче передати Україні більше боєприпасів, ніж у 2024 році, - Ліпавський

Ян Ліпавський про чеську ініціативу з боєприпасів

Впродовж 2025 року Чехія планує передати Україні більше боєприпасів, аніж в минулому році.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час спілкування зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я радий, що Європа почала брати більшу участь у підтримці України. Чехія продовжуватиме відігравати свою роль, зокрема через участь у "Коаліції охочих" та продовження нашої Ініціативи щодо боєприпасів. Ми хочемо поставити цього року більше боєприпасів великого калібру, ніж у 2024 році", - сказав дипломат.

Він також додав, що Чехія планує продовжити ініціативу з постачання боєприпасів Україні і в 2026 році.

Також Ліпавський заявив, що інтенсивність чесько-українських контактів показує, наскільки важливим і ключовим партнером республіка є для України, та запевнив, що Чехія й надалі буде надійним союзником і партнером України.

Своєю чергою Сибіга високо оцінив чеську допомогу, особливо щодо співпраці у сфері озброєнь та поставок боєприпасів.

Читайте також: Ліпавський: Україна стала стратегічним партнером у побудові безпеки Європи

Автор: 

боєприпаси (2298) Чехія (1655) Сибіга Андрій (510) Ліпавський Ян (119)


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Топ коментарі
+4
Друзі познаються в біді!
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13.06.2025 19:28 Відповісти
+3
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https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02kGf5KvBb618Tp4GLVoPzQCGNpQmNdJytLAeWkeKSxX1Ni4x6jSCQauRrQd5Z41Xl?__cft__[0]=AZXpOKL3TgWelqMqseXXlvHVk4_TUerZlrgeVH0cWwzuwJkieZ6X4jODGjGrWGI7VO6kG67zRJb4kDlyvjTjp9lxoFbz1oV6lUj4jcVTBAX1EHOpoTYvM4rTk80OZRJGJ5FQqOh-mETg5pXi8PDk_4FHZtCytoC-7CzO9F2tvxcGSi7oaOGWKLDdB_4zQE2BcaXXkSgCHTtuDsSjxFMJl58O&__tn__=%2CO*F 1 дн. ·Коли вам чогось в житті «не вистачатиме» - пам'ятайте це фото!

Слава Героям! Все буде Україна!
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13.06.2025 19:46 Відповісти
+2
Чехія - один з найкращих наших союзників у війні
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13.06.2025 19:51 Відповісти
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Друзі познаються в біді!
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13.06.2025 19:28 Відповісти
Значить, не забули, як їх тоді віддали на поталу дядє Аді!
Честь!
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13.06.2025 19:30 Відповісти
Досить брехати
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13.06.2025 19:33 Відповісти
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13.06.2025 19:45 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZXpOKL3TgWelqMqseXXlvHVk4_TUerZlrgeVH0cWwzuwJkieZ6X4jODGjGrWGI7VO6kG67zRJb4kDlyvjTjp9lxoFbz1oV6lUj4jcVTBAX1EHOpoTYvM4rTk80OZRJGJ5FQqOh-mETg5pXi8PDk_4FHZtCytoC-7CzO9F2tvxcGSi7oaOGWKLDdB_4zQE2BcaXXkSgCHTtuDsSjxFMJl58O&__tn__=-UC*F Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02kGf5KvBb618Tp4GLVoPzQCGNpQmNdJytLAeWkeKSxX1Ni4x6jSCQauRrQd5Z41Xl?__cft__[0]=AZXpOKL3TgWelqMqseXXlvHVk4_TUerZlrgeVH0cWwzuwJkieZ6X4jODGjGrWGI7VO6kG67zRJb4kDlyvjTjp9lxoFbz1oV6lUj4jcVTBAX1EHOpoTYvM4rTk80OZRJGJ5FQqOh-mETg5pXi8PDk_4FHZtCytoC-7CzO9F2tvxcGSi7oaOGWKLDdB_4zQE2BcaXXkSgCHTtuDsSjxFMJl58O&__tn__=%2CO*F 1 дн. ·Коли вам чогось в житті «не вистачатиме» - пам'ятайте це фото!

Слава Героям! Все буде Україна!
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13.06.2025 19:46 Відповісти
в тому житті, не було вищої насолоди, як витягти носа з капуци та вдихнуту холодне вранішнє повітря. тут, нажаль, не про це ((
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13.06.2025 19:50 Відповісти
Не знаю часу коли зробили це фото, але в середині вересня спати під купою металу дуже і дуже холодно.
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13.06.2025 21:23 Відповісти
фіцо там сходить з дуру!! ))
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13.06.2025 19:46 Відповісти
Чехія - один з найкращих наших союзників у війні
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13.06.2025 19:51 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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13.06.2025 19:58 Відповісти
О я прядумал чехам надо как в совке ввести пятилетки с лозунгом обгоним и перегоним расисю по производству боеприпасов.
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13.06.2025 21:10 Відповісти
Дякую Чехії і чешським друзям.
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13.06.2025 21:21 Відповісти
 
 