Внесок Німеччини в чеську ініціативу щодо боєприпасів для України є одним з найбільших, - Ліпавський

Німеччина зробила один з найбільших внесків у чеську ініціативу боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International, про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час зустрічі в Празі із німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Так, у понеділок Ліпавський зустрівся зі своїм німецьким колегою Вадефулем і подякував йому за внесок Німеччини у чеську ініціативу щодо боєприпасів для України, який він назвав одним з найбільших.

Своєю чергою Вадефуль високо оцінив зазначену ініціативу.

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Він повідомив, що уряд Німеччини звернувся до інших європейських партнерів із проханням знайти у своїх запасах необхідне для України обладнання, зокрема для протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до наступного року, оскільки Європа поспішає посилити підтримку України.