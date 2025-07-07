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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Внесок Німеччини в чеську ініціативу щодо боєприпасів для України є одним з найбільших, - Ліпавський

Ліпавський про чеську ініціативу з боєприпасів

Німеччина зробила один з найбільших внесків у чеську ініціативу боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International, про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час зустрічі в Празі із німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Так, у понеділок Ліпавський зустрівся зі своїм німецьким колегою Вадефулем і подякував йому за внесок Німеччини у чеську ініціативу щодо боєприпасів для України, який він назвав одним з найбільших.

Своєю чергою Вадефуль високо оцінив зазначену ініціативу.

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Він повідомив, що уряд Німеччини звернувся до інших європейських партнерів із проханням знайти у своїх запасах необхідне для України обладнання, зокрема для протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до наступного року, оскільки Європа поспішає посилити підтримку України.

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07.07.2025 19:56 Відповісти
Не ті вже німці - колись зуміли всю Європу під себе підім"яти
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07.07.2025 19:58 Відповісти
Зате міністри оборони України - а їх ставив зеленский, відправляють міліарди на закупівлю зброї, снарядів... і не зброї, ні снарядів, ні грошей. Зате українцям зеленского винен увесь світ - можна подумати шо гнида з тих спизж...их грошей і їм відсотки відстьогує - так ніхріна - сосуть. Ідейні. Вже скоро країни не буде - але підтримка дій зеленского - 60%. Ну, то ця країна і варта того шо відбувається.
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07.07.2025 20:46 Відповісти
 
 