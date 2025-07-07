Вклад Германии в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины является одним из крупнейших, - Липавский

Германия сделала один из крупнейших вкладов в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи в Праге с немецким коллегой Иоганном Вадефулем.

В частности, в понедельник Липавский встретился со своим немецким коллегой Вадефулем и поблагодарил его за вклад Германии в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины, который он назвал одним из крупнейших.

В свою очередь, Вадефуль высоко оценил указанную инициативу.

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Он сообщил, что правительство Германии обратилось к другим европейским партнерам с просьбой найти в своих запасах необходимое для Украины оборудование, в частности для противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до следующего года, поскольку Европа спешит усилить поддержку Украины.