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Новости Чешская инициатива по снарядам для України
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Вклад Германии в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины является одним из крупнейших, - Липавский

Липавский о чешской инициативе по боеприпасам

Германия сделала один из крупнейших вкладов в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International, об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи в Праге с немецким коллегой Иоганном Вадефулем.

В частности, в понедельник Липавский встретился со своим немецким коллегой Вадефулем и поблагодарил его за вклад Германии в чешскую инициативу по боеприпасам для Украины, который он назвал одним из крупнейших.

В свою очередь, Вадефуль высоко оценил указанную инициативу.

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Он сообщил, что правительство Германии обратилось к другим европейским партнерам с просьбой найти в своих запасах необходимое для Украины оборудование, в частности для противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до следующего года, поскольку Европа спешит усилить поддержку Украины.

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07.07.2025 19:56 Ответить
Не ті вже німці - колись зуміли всю Європу під себе підім"яти
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07.07.2025 19:58 Ответить
Зате міністри оборони України - а їх ставив зеленский, відправляють міліарди на закупівлю зброї, снарядів... і не зброї, ні снарядів, ні грошей. Зате українцям зеленского винен увесь світ - можна подумати шо гнида з тих спизж...их грошей і їм відсотки відстьогує - так ніхріна - сосуть. Ідейні. Вже скоро країни не буде - але підтримка дій зеленского - 60%. Ну, то ця країна і варта того шо відбувається.
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07.07.2025 20:46 Ответить
 
 