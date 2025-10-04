Парламентські вибори у Чехії: перемагає партія колишнього прем’єра Бабіша
За результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на портал CT24.
Партія ANO Бабіша отримала 34,7% голосів.
На другому місці - правоцентристський блок "Разом" чинного премʼєр-міністра Петера Фіали - 23,2%. Третє місце посіла центристська партія STAN з результатом 11,2%.
Далі йдуть Піратська партія – 8,8%, популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури – 7,8%, "Автомобілісти" – 6,8%.
Інші політичні сили не подолали пʼятивідсотковий барʼєр.
Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD.
Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
але що Польша, що Чехія, наші біженці своїм видом дуже сильно вплинули на вибори.
сотні тисяч забезпечених людей, з вигляду здорових, сидять, і ще щось вимагають.
я не кажу про тих хто втратив все. але 80% з тих 400 тис. біженців в Чехії аж ніяк не вони.
а рядові чехи - вони не дуже освідчені, не дуже розумні. кажу як людина що 11 років вчився і жив в Чехії.. і от бачать вони то все, і думають - щось ці українці офігіли геть, треба собі помагати.
а різні популісти на тому грають аж бігом.
я вам кажу що зі сторони виглядає ось так: ми приїхали, ви нам допомагайте тут, допомагайте нашій країні, а ми у вас посидимо..
і звичайному роботязі з зарплатою у 800 євро це зовсім не до вподоби. а лайно типу бабіша каже - ми будемо ці гроші вам давати а не оцим от..