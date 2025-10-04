УКР
Парламентські вибори в Чехії
4 093 29

Парламентські вибори у Чехії: перемагає партія колишнього прем’єра Бабіша

Бабіш

За результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на портал CT24.

Партія ANO Бабіша отримала 34,7% голосів.

На другому місці - правоцентристський блок "Разом" чинного премʼєр-міністра Петера Фіали - 23,2%. Третє місце посіла центристська партія STAN з результатом 11,2%.

Далі йдуть Піратська партія – 8,8%, популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури – 7,8%, "Автомобілісти" – 6,8%.

 Інші політичні сили не подолали пʼятивідсотковий барʼєр.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Читайте також: Президент Чехії Павел закликав обрати уряд, який "не залишить країну на милість Росії"

Автор: 

вибори (6771) Чехія (1721)
+15
Автомобілісти і пірати... Блін, щоб ви повсиралися. Політичні сили...
04.10.2025 20:29 Відповісти
+11
Ще матимемо одну погань під боком.
04.10.2025 20:33 Відповісти
+7
Перемагає з допомогою росії. Захід дуже недооцінює вплив ботоферм та тролів пуйла на вибори через тікток та ФБ
04.10.2025 20:40 Відповісти
От блін...
04.10.2025 20:28 Відповісти
Автомобілісти і пірати... Блін, щоб ви повсиралися. Політичні сили...
04.10.2025 20:29 Відповісти
А чем лучше партия сериала "Слуга народа"?
04.10.2025 21:17 Відповісти
Ще матимемо одну погань під боком.
04.10.2025 20:33 Відповісти
Ще **** один геморой виліз в Європі. Це не Європа а якась клоака в якій постійно якісь нариви будуть відбуватися
04.10.2025 20:34 Відповісти
А тепер представте скільки черяків повилазить якщо Україна піде на перемир'я хоче б на ріу-два. Да через рік там вся Європа в орбанах буде. Це вам наглядний приклад що Україні потрібно надіятися тільки на себе і на свій народ і на свою ядерну зброю.
04.10.2025 20:40 Відповісти
ну скільки можна писати маячню про ядерну зброю?! ЗАБУДЬТЕ!!! не буде в нас ніякої ядерної зброї!!!
04.10.2025 21:06 Відповісти
Не тільки Європа. В Америці теж не все гаразд, і в Африці теж.
04.10.2025 20:40 Відповісти
Эпоха фриков шагает по планете. И мы тут отнюдь не пасем задних, гордо подняв над головой зеленое знамя имени "95 квартала".
04.10.2025 21:19 Відповісти
Ну хоть не пираты... В 2019 партия прислужников пиратов уже в одной стране власть захватила, Зеленая Борода бесчинствует.
04.10.2025 20:37 Відповісти
Перемагає з допомогою росії. Захід дуже недооцінює вплив ботоферм та тролів пуйла на вибори через тікток та ФБ
04.10.2025 20:40 Відповісти
То ж надо назад в снг? ты говори, не стесняйся.
04.10.2025 20:46 Відповісти
Pезультати показують, що ANO не матиме більшості голосів, тож ключовим фактором для формування майбутньої урядової коаліції буде результат інших партій.
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD.
Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
04.10.2025 20:42 Відповісти
Бабіш у своїй кампанії зосереджувався на обіцянках підвищити заробітну плату і стимулювати зростання економіки, а також на припиненні військової допомоги Україні.
04.10.2025 20:49 Відповісти
Тепер і Чехія переметнеться до Орбана і Фіцо - гарно снарядами допомагали
04.10.2025 20:44 Відповісти
Хвора меншість Європи зарулює багатовекторну більшість в сраку. ******* буде подивитись, як безпілотні кораблі пробороздять бальшой тіатер
04.10.2025 20:47 Відповісти
Люди из Чехии говорят, что этот чувак не "про-роисьский", а про-Бабишеский. Так что не надо пока зраду кричать, по любому может повернуться все.
04.10.2025 20:48 Відповісти
Та то така пісня буде, поки дрони русняві не почнуть залітати до Праги ...шкода як шо цей Бабіш виявиться корисним кремлівським ід* отом...
04.10.2025 20:49 Відповісти
вибачте що скажу це вголос.
але що Польша, що Чехія, наші біженці своїм видом дуже сильно вплинули на вибори.
сотні тисяч забезпечених людей, з вигляду здорових, сидять, і ще щось вимагають.
я не кажу про тих хто втратив все. але 80% з тих 400 тис. біженців в Чехії аж ніяк не вони.
а рядові чехи - вони не дуже освідчені, не дуже розумні. кажу як людина що 11 років вчився і жив в Чехії.. і от бачать вони то все, і думають - щось ці українці офігіли геть, треба собі помагати.
а різні популісти на тому грають аж бігом.
04.10.2025 20:51 Відповісти
А що, здоровим українцям місце лише на фронті за баченнями поляків та чехів? А вони собі будуть в теплі сидіти і дивитись по телевізору, як кацапи перемелюють потрохи рік за роком здорових українців?
04.10.2025 20:56 Відповісти
ви незрозуміли основний посил тексту. може й мають підстави не йти на фронт, чи мають звільнення, я їх не осуджую.
я вам кажу що зі сторони виглядає ось так: ми приїхали, ви нам допомагайте тут, допомагайте нашій країні, а ми у вас посидимо..
і звичайному роботязі з зарплатою у 800 євро це зовсім не до вподоби. а лайно типу бабіша каже - ми будемо ці гроші вам давати а не оцим от..
04.10.2025 20:59 Відповісти
Ну та хай не платять пособія всім підряд. Хай платять на діти якісь кошти в непрацездатним, котрі з прифронтових районів втекли, а не з під Тернополя
04.10.2025 21:03 Відповісти
Так й ма бути (з їх точки зору). Нафіга допомагати українцям, які не боряться за свою країну, а навпаки тікають з неї. Я щось не бачив щоб українці масово переймались тим що відбувалось у 2008 році з Грузією. Мешканці Харкова у 2014 році дуже добре наживались на мешканцях з ОРДЛО й не дуже парились за АТО, потім вже з цих харків'ян наживались у 2022 році мешканці західних областей й не дуже паряться за війну. Зфіга чехи мають перейматись за якусь України, ба більше між ними та границею ЄС (де щось може статися) ще є Польша.
04.10.2025 21:12 Відповісти
Кремлівські гнити захоплюють Європу потихеньку. Треба Європі не заглядати в рота всяким йорбанутим, а викинути на смітник для початку угорщину і прийняти право простої більшості при голосуванні, право вето мабуть просунули троянські коні кремля в свій час. Треба створювати союз притомних країн замість НАТО, де америка вже все пересрала на користь кремля.
04.10.2025 20:55 Відповісти
Якщо Орбан і Фіцо втратять владу у Словаччині чи Угорщині відповідно - то водити за ніс Україну в її вступі в ЄС будуть від імені Бабіша і Навроцького. Далі ще когось виберуть.
04.10.2025 21:05 Відповісти
Вітаю експертів-політологів чехознавців💩💩💩🤣
04.10.2025 21:18 Відповісти
 
 