Парламентські вибори у Чехії: перемагає партія колишнього прем’єра Бабіша

За результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Партія ANO Бабіша отримала 34,7% голосів.

На другому місці - правоцентристський блок "Разом" чинного премʼєр-міністра Петера Фіали - 23,2%. Третє місце посіла центристська партія STAN з результатом 11,2%.

Далі йдуть Піратська партія – 8,8%, популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури – 7,8%, "Автомобілісти" – 6,8%.

Інші політичні сили не подолали пʼятивідсотковий барʼєр.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

