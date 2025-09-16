Бывший премьер Чехии Бабиш критикует поставки боеприпасов для Украины

Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что чешская инициатива поставки более миллиона артиллерийских снарядов для Украины стоит слишком дорого налогоплательщикам, которые должны тратить деньги "на собственный народ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Бабиш назвал эту инициативу "гнилой" и заявил, что она будет отменена, если он вернется к власти.

"По информации, которой мы владеем, существуют несоответствующие нормы прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам этот вопрос должен решаться на уровне НАТО", - заявил заместитель председателя партии ANO Карел Гавличек.

В то же время чешское правительство под руководством премьера Петра Фиалы поддерживает инициативу. Министр иностранных дел Ян Липавский в прошлом месяце предупредил, что любое прекращение программы станет "подарком для Путина" и угрожает безопасности Европы. Президент Чехии Петр Павел отметил, что до начала инициативы Россия имела десятикратное преимущество в артиллерийских боеприпасах, а теперь оно сократилось до 2:1.

Инициатива предусматривает сбор западных пожертвований и закупку снарядов на мировом рынке для отправки в Киев. В прошлом году Чехия координировала поставки 1,5 млн крупнокалиберных снарядов при поддержке 14 стран, в этом году планируется передать 1,8 млн. По словам руководителя Межправительственного агентства по оборонному сотрудничеству Алеша Витечки, еженедельно публикуется отчет обо всех пожертвованиях, хотя определенную информацию (тип боеприпасов, цену, место назначения и дату доставки) нельзя раскрывать.

Напомним, в этом году 16 стран-участниц "чешской инициативы" по поставке боеприпасов планируют передать Украине 1,8 млн артиллерийских снарядов. То есть, до конца года поступит еще 800 тысяч.

