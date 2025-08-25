До конца года Украина получит еще 800 тысяч боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Липавский

В этом году в рамках "чешской инициативы" Украина получила более миллиона снарядов. До конца года должно поступить еще 800 тысяч.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время ежегодного совещания чешских послов, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, в этом году в рамках "чешской инициативы" по поставкам боеприпасов Украина получила уже более миллиона снарядов.

В прошлом году благодаря этой же инициативе Украина получила 1,5 млн единиц боеприпасов крупного калибра.

"Благодаря нашей инициативе по поставкам боеприпасов удалось в пять раз уменьшить преимущество российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинской линии фронта", - заявил дипломат.

Он добавил, что всего в этом году 16 стран-участниц "чешской инициативы" по поставкам боеприпасов планируют передать Украине 1,8 млн артиллерийских снарядов. То есть, до конца года поступит еще 800 тысяч.

Читайте также: Сворачивание инициативы по боеприпасам для Украины стало бы подарком для Путина, - Липавский