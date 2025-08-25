До кінця року Україна отримає ще 800 тисяч боєприпасів у межах "чеської ініціативи", - Ліпавський
Цьогоріч в межах "чеської ініціативи" Україна отримала понад мільйон снарядів. До кінця року має надійти ще 800 тисяч.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час щорічної наради чеських послів, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, цьогоріч в межах "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів Україна одержала вже понад мільйон снарядів.
Торік завдяки цій же ініціативі Україна отримала 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру.
"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося вп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню української лінії фронту",- заявив дипломат.
Він додав, що загалом цьогоріч 16 країн-учасниць "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів планують передати Україні 1,8 млн артилерійських снарядів. Тобто, до кінця року надійде ще 800 тисяч.
Запаси ракет Storm Shadow, яких поставили від 100 до 200, скоротилися ще більше.
Тим часом і Велика Британія, і США повідомили Україні, що навряд чи поставлять Україні більше ракет.
Україна фактично посилила свої удари вглиб Росії, і отже, заборона ATACMS, не було для неї великою проблемою.
Україна розробила власну крилату ракету - "Фламінго", яку мають випустити на поле бою до кінця року.
Bона здатна вражати цілі на відстані 3000 км, що повністю усуне необхідність підтримки - або схвалення - США.
Та ні, ви що? Європа і США покинули Україну, все пропало, Україна уже програла війну.
Кремлеботи, де ви?