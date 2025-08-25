До кінця року Україна отримає ще 800 тисяч боєприпасів у межах "чеської ініціативи", - Ліпавський

Цьогоріч в межах "чеської ініціативи" Україна отримала понад мільйон снарядів. До кінця року має надійти ще 800 тисяч.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час щорічної наради чеських послів, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, цьогоріч в межах "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів Україна одержала вже понад мільйон снарядів.

Торік завдяки цій же ініціативі Україна отримала 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру.

"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося вп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню української лінії фронту",- заявив дипломат.

Він додав, що загалом цьогоріч 16 країн-учасниць "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів планують передати Україні 1,8 млн артилерійських снарядів. Тобто, до кінця року надійде ще 800 тисяч.

