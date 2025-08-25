Згортання ініціативи з боєприпасів для України стало б подарунком для Путіна, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що потенційне припинення чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україні у разі зміни влади в країні було б вигідним Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на iDnes.

За словами Ліпавського, до ініціативи наразі долучилися вже 15 країн, окрім самої Чехії.

Міністр наголосив, що завдяки цій програмі вдалося суттєво зменшити перевагу російських військ в артилерії та допомогти українським силам утримувати лінію фронту.

"Припинення ініціативи було б справжнім подарунком для Путіна. Ті, хто про це говорить, ризикують безпекою всієї Європи", - підкреслив Ліпавський.

