Згортання ініціативи з боєприпасів для України стало б подарунком для Путіна, - Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що потенційне припинення чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україні у разі зміни влади в країні було б вигідним Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на iDnes.
За словами Ліпавського, до ініціативи наразі долучилися вже 15 країн, окрім самої Чехії.
Міністр наголосив, що завдяки цій програмі вдалося суттєво зменшити перевагу російських військ в артилерії та допомогти українським силам утримувати лінію фронту.
"Припинення ініціативи було б справжнім подарунком для Путіна. Ті, хто про це говорить, ризикують безпекою всієї Європи", - підкреслив Ліпавський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.08.2025 12:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Danger Zone
показати весь коментар25.08.2025 12:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pan Kotskyi
показати весь коментар25.08.2025 13:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Benk
показати весь коментар25.08.2025 12:57 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Pan Kotskyi
показати весь коментар25.08.2025 13:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар25.08.2025 13:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль