Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
Згортання ініціативи з боєприпасів для України стало б подарунком для Путіна, - Ліпавський

Ліпавський прокоментував початок перемовин США з РФ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що потенційне припинення чеської ініціативи з постачання боєприпасів Україні у разі зміни влади в країні було б вигідним Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на iDnes.

За словами Ліпавського, до ініціативи наразі долучилися вже 15 країн, окрім самої Чехії.

Міністр наголосив, що завдяки цій програмі вдалося суттєво зменшити перевагу російських військ в артилерії та допомогти українським силам утримувати лінію фронту.

"Припинення ініціативи було б справжнім подарунком для Путіна. Ті, хто про це говорить, ризикують безпекою всієї Європи", - підкреслив Ліпавський.

В Чехії теж прокацапські рвуться до влади?
показати весь коментар
25.08.2025 12:39 Відповісти
Просто Україна зеленского не надала жодного центу на цю ініціативу по снарядам для ЗСУ. Така, пилять патріотична ****...та, обрана більшостю у 19 році.
показати весь коментар
25.08.2025 12:59 Відповісти
"Прізрак бродіт па європє, прізрак рашизма"...
показати весь коментар
25.08.2025 13:01 Відповісти
напоказ цього не виставляють, але розраховують на фєнєчку яка спрацювала в словакії й мудярії. там прийшли до влади ті ,що обіцяли не давати грошей Україні. і нарешті "зажіть па баґатаму". рейтинги показують що цієї осені це спрацює і в Чехії.
показати весь коментар
25.08.2025 12:57 Відповісти
Точніше буде "зажити па баґатаму за рахунок ЄС"
показати весь коментар
25.08.2025 13:04 Відповісти
Чесно кажучи, Чехія і так доволі довго тримається проти таких кацапських наративів...
показати весь коментар
25.08.2025 13:16 Відповісти
 
 