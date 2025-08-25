РУС
Чешская инициатива по снарядам для України
Сворачивание инициативы по боеприпасам для Украины стало бы подарком для Путина, - Липавский

Липавский прокомментировал начало переговоров США с РФ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что потенциальное прекращение чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине в случае смены власти в стране было бы выгодно России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на iDnes.

По словам Липавского, к инициативе сейчас присоединились уже 15 стран, кроме самой Чехии.

Министр отметил, что благодаря этой программе удалось существенно уменьшить преимущество российских войск в артиллерии и помочь украинским силам удерживать линию фронта.

"Прекращение инициативы было бы настоящим подарком для Путина. Те, кто об этом говорит, рискуют безопасностью всей Европы", - подчеркнул Липавский.

Липавский об очередном обстреле РФ: 574 дрона и ракеты этой ночью - позор России

боеприпасы (2399) путин владимир (32073) Липавский Ян (120)
В Чехії теж прокацапські рвуться до влади?
25.08.2025 12:39 Ответить
Просто Україна зеленского не надала жодного центу на цю ініціативу по снарядам для ЗСУ. Така, пилять патріотична ****...та, обрана більшостю у 19 році.
25.08.2025 12:59 Ответить
"Прізрак бродіт па європє, прізрак рашизма"...
25.08.2025 13:01 Ответить
напоказ цього не виставляють, але розраховують на фєнєчку яка спрацювала в словакії й мудярії. там прийшли до влади ті ,що обіцяли не давати грошей Україні. і нарешті "зажіть па баґатаму". рейтинги показують що цієї осені це спрацює і в Чехії.
25.08.2025 12:57 Ответить
Точніше буде "зажити па баґатаму за рахунок ЄС"
25.08.2025 13:04 Ответить
Чесно кажучи, Чехія і так доволі довго тримається проти таких кацапських наративів...
25.08.2025 13:16 Ответить
 
 