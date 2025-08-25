Сворачивание инициативы по боеприпасам для Украины стало бы подарком для Путина, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что потенциальное прекращение чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине в случае смены власти в стране было бы выгодно России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на iDnes.

По словам Липавского, к инициативе сейчас присоединились уже 15 стран, кроме самой Чехии.

Министр отметил, что благодаря этой программе удалось существенно уменьшить преимущество российских войск в артиллерии и помочь украинским силам удерживать линию фронта.

"Прекращение инициативы было бы настоящим подарком для Путина. Те, кто об этом говорит, рискуют безопасностью всей Европы", - подчеркнул Липавский.

