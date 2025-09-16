Колишній прем’єр Чехії Бабіш критикує постачання боєприпасів для України

Лідер партії ANO і колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що чеська ініціатива постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України коштує занадто дорого платникам податків, які повинні витрачати гроші "на власний народ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Бабіш назвав цю ініціативу "гнилою" і заявив, що вона буде скасована, якщо він повернеться до влади.

"За інформацією, якою ми володіємо, існують невідповідні норми прибутку, низька якість і сумнівні постачальники. З цих причин це питання має вирішуватися на рівні НАТО", - заявив заступник голови партії ANO Карел Гавлічек.

Водночас чеський уряд під керівництвом прем’єра Петра Фіали підтримує ініціативу. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський минулого місяця попередив, що будь-яке припинення програми стане "подарунком для Путіна" та загрожує безпеці Європи. Президент Чехії Петр Павел зазначив, що до початку ініціативи Росія мала десятикратну перевагу в артилерійських боєприпасах, а тепер вона скоротилася до 2:1.

Ініціатива передбачає збір західних пожертв та закупівлю снарядів на світовому ринку для відправки до Києва. Минулого року Чехія координувала постачання 1,5 млн великокаліберних снарядів за підтримки 14 країн, цього року планується передати 1,8 млн. За словами керівника Міжурядового агентства з оборонного співробітництва Алеша Витечки, щотижня публікується звіт про всі пожертви, хоча певну інформацію (тип боєприпасів, ціну, місце призначення та дату доставки) не можна розкривати.

Нагадаємо, цьогоріч 16 країн-учасниць "чеської ініціативи" з постачання боєприпасів планують передати Україні 1,8 млн артилерійських снарядів. Тобто, до кінця року надійде ще 800 тисяч.

