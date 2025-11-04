РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
177 1

Переговорные кластеры с Украиной могут открыть до конца ноября, - еврокомиссар Кос

Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что по итогам процесса скрининга законодательства Украины и Молдовы на соответствие нормам ЕС, существуют все предпосылки для открытия переговорных кластеров до конца ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Процесс скрининга с Молдовой и Украиной был завершен, и (Европейская) Комиссия продолжит свою работу, чтобы (Европейский совет) имел возможность открыть все кластеры до конца ноября, и я очень надеюсь, что это произойдет", - сказала Кос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основная позиция ЕС по вступлению Украины прописана в приложении к выводам из-за Венгрии, - СМИ

Она также подчеркнула, что политика расширения основана на принципе заслуг: "Когда мы говорим, что если государства-члены выполняют свои обязательства, и я действительно могу доказать, потому что у меня есть доказательства в этом отчете, что они выполняют свои обязательства, то ЕС также должен выполнять свои обязательства", - убеждена Кос.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.

В Европейском Союзе не исключали возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готов открыть переговоры с Украиной несмотря на вето Венгрии, - Кос

Автор: 

Еврокомиссия (1562) членство в ЕС (1169) Кос Марта (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось про ці "переговорні кластери" розмовляють з початку року - що їх можуть відкрити вже ось-ось скоро.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:04 Ответить
 
 