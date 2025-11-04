Переговорные кластеры с Украиной могут открыть до конца ноября, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что по итогам процесса скрининга законодательства Украины и Молдовы на соответствие нормам ЕС, существуют все предпосылки для открытия переговорных кластеров до конца ноября.

"Процесс скрининга с Молдовой и Украиной был завершен, и (Европейская) Комиссия продолжит свою работу, чтобы (Европейский совет) имел возможность открыть все кластеры до конца ноября, и я очень надеюсь, что это произойдет", - сказала Кос.

Она также подчеркнула, что политика расширения основана на принципе заслуг: "Когда мы говорим, что если государства-члены выполняют свои обязательства, и я действительно могу доказать, потому что у меня есть доказательства в этом отчете, что они выполняют свои обязательства, то ЕС также должен выполнять свои обязательства", - убеждена Кос.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.

В Европейском Союзе не исключали возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.

