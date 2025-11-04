УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
293 2

Переговорні кластери з Україною можуть відкрити до кінця листопада, - єврокомісарка Кос

Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за підсумками процесу скринінгу законодавства України та Молдови на відповідність нормам ЄС, існують усі передумови для відкриття переговорних кластерів до кінця листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Процес скринінгу з Молдовою та Україною було завершено, і (Європейська) Комісія продовжить свою роботу, щоб (Європейська рада) мала змогу відкрити всі кластери до кінця листопада, і я дуже сподіваюся, що це станеться", - сказала Кос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основна позиція ЄС щодо вступу України прописана в додатку до висновків через Угорщину, - ЗМІ

Вона також наголосила, що політика розширення базується на принципі заслуг: "Коли ми кажемо, що якщо держави-члени виконують свої зобов'язання, і я дійсно можу довести, бо маю докази у цьому звіті, що вони виконують свої зобов'язання, то ЄС також повинен виконувати свої зобов'язання", - переконана Кос.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.

В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий відкрити переговори з Україною попри вето Угорщини, - Кос

Автор: 

Єврокомісія (2333) членство в ЄС (1414) Кос Марта (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось про ці "переговорні кластери" розмовляють з початку року - що їх можуть відкрити вже ось-ось скоро.
показати весь коментар
04.11.2025 15:04 Відповісти
Кластер відкрив --
Кластер закрив.
Опісь, прОтокол,
отпічаткі пальцев.
показати весь коментар
04.11.2025 15:20 Відповісти
 
 