ЄС готовий відкрити переговори з Україною попри вето Угорщини, - Кос
В Європейському Союзі не виключають можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.
"Що стосується України та Молдови, я повідомлю міністрів, що Європейська комісія завершила перегляд усього законодавства цих двох країн, і до листопада всі шість кластерів переговорів можуть бути відкриті", - заявила єврокомісарка.
"Після того, як ми це зробимо, все буде готове для прискорення реформ. Важливо позбутися корупції та зміцнити інституції, і особливо верховенство права", - сказала Кос, додавши, що відкриття кластерів відповідає інтересам кожної сторони.
Єврокомісарка нагадала, що свого часу Будапешт погодився надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, і тому вона очікує, що Угорщина підтримає відкриття першого кластера переговорів, а згодом і всіх інших.
"Якщо Угорщина має занепокоєння щодо становища меншин в Україні, а ми серйозно ставимося до цих занепокоєнь, то всі ці питання можуть бути вирішені в рамках першого кластера", - заявила єврокомісарка Кос.
Україна виконала реформи для вступу до ЄС
Україна успішно провела ключові реформи для вступу до ЄС. Наступне рішення щодо руху вперед тепер на стороні Євросоюзу, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
"Ми торуємо шлях України до членства у ЄС. Україна втілює пов'язані зі вступом реформи і Єврокомісія це визнала. Настала черга діяти Євросоюзу, оскільки розширення - заснований на заслугах процес, а також тому, що розширення зміцнить Європу", - сказав Кошта.
По друге який ЕС? - в нас корупція така що середньовічному Китаю не снилось, ми в топ 4 в крипті на планеті - все йде через крипту....про міндічів ракети і міни мовчу взагалі
А нам , українцям - шлях у цивілізацію
Отже ЄС все вірно для українців робить
1) Більшість зброї і снарядів якою зараз воює Україна або куплена за кошти ЄС або з ЄС
2) Фін підтримка
3) Політична підтримка, бо твій ZE вже давно б здав Україну пуйлу
Я можу продовжувати,але вивчи хоча б основу. Прийду - перевірю
А Ze-шапіто і ржать , срать , ржать