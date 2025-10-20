УКР
Новини Вступ України до ЄС
ЄС готовий відкрити переговори з Україною попри вето Угорщини, - Кос

Марта Кос

В Європейському Союзі не виключають можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.

"Що стосується України та Молдови, я повідомлю міністрів, що Європейська комісія завершила перегляд усього законодавства цих двох країн, і до листопада всі шість кластерів переговорів можуть бути відкриті", - заявила єврокомісарка.

"Після того, як ми це зробимо, все буде готове для прискорення реформ. Важливо позбутися корупції та зміцнити інституції, і особливо верховенство права", - сказала Кос, додавши, що відкриття кластерів відповідає інтересам кожної сторони.

Єврокомісарка нагадала, що свого часу Будапешт погодився надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, і тому вона очікує, що Угорщина підтримає відкриття першого кластера переговорів, а згодом і всіх інших.

"Якщо Угорщина має занепокоєння щодо становища меншин в Україні, а ми серйозно ставимося до цих занепокоєнь, то всі ці питання можуть бути вирішені в рамках першого кластера", - заявила єврокомісарка Кос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз планує нові умови для вступу країн - без права голосу, - Politico

Україна виконала реформи для вступу до ЄС

Україна успішно провела ключові реформи для вступу до ЄС. Наступне рішення щодо руху вперед тепер на стороні Євросоюзу, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Ми торуємо шлях України до членства у ЄС. Україна втілює пов'язані зі вступом реформи і Єврокомісія це визнала. Настала черга діяти Євросоюзу, оскільки розширення - заснований на заслугах процес, а також тому, що розширення зміцнить Європу", - сказав Кошта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України в Євросоюз посилить співробітництво між країнами, - Фіцо

Єврокомісія (2312) Кос Марта (29)
Краще б спочатку ЄС самі корупції позбулися!! Бо наскрізь прошиті моск@...ми грошима і газом!!
20.10.2025 11:56 Відповісти
По перше нічого не ускладнювалось
По друге який ЕС? - в нас корупція така що середньовічному Китаю не снилось, ми в топ 4 в крипті на планеті - все йде через крипту....про міндічів ракети і міни мовчу взагалі
20.10.2025 11:58 Відповісти
Насрято є? Гойра європа.
20.10.2025 11:58 Відповісти
По перше нічого не ускладнювалось
По друге який ЕС? - в нас корупція така що середньовічному Китаю не снилось, ми в топ 4 в крипті на планеті - все йде через крипту....про міндічів ракети і міни мовчу взагалі
20.10.2025 11:58 Відповісти
Якщо хочеш до таЙОжного союзу. То валіза, вокзал , рашка.
А нам , українцям - шлях у цивілізацію
20.10.2025 12:24 Відповісти
Та ніколи нас не візьмуть в ЄС через наші агрохолдинги, а якщо візьмуть то просто накидають нам зобовязань і обмежень, які економічно не вигідно буде виконувати.
20.10.2025 12:49 Відповісти
Та , та , та. Фанати зеленої плесені - істерять
Отже ЄС все вірно для українців робить
20.10.2025 12:07 Відповісти
Зе-скот , розповім тобі , що не кажуть на великому зомбофоні :
1) Більшість зброї і снарядів якою зараз воює Україна або куплена за кошти ЄС або з ЄС
2) Фін підтримка
3) Політична підтримка, бо твій ZE вже давно б здав Україну пуйлу
Я можу продовжувати,але вивчи хоча б основу. Прийду - перевірю
20.10.2025 12:23 Відповісти
Ясрато, лише думають?
20.10.2025 11:54 Відповісти
пігла та мадярська орбанівська пиха лісом
20.10.2025 12:00 Відповісти
Важливо позбутися корупції та зміцнити інституції, і особливо верховенство права", - сказала Кос Переговоры на десятилетия! Это вам "не зайца научить курить".
20.10.2025 12:00 Відповісти
Ну тут вірно. Це вам не Порох і Армія , Мова , Віра
А Ze-шапіто і ржать , срать , ржать
20.10.2025 12:08 Відповісти
Все пуйня… малята!
20.10.2025 12:24 Відповісти
Яких, *****, меншин?? Та Угорщині глибоко похрін на ті меншини. Уряд орбана переймається меншинами? Я щось ні разу не чув їх заяв з приводу вбивств расіянськими підарами наших цивільних і військових. А ЄС «серйозно» ставиться до «занепокоєнь Угорщини». Ха-ха!
20.10.2025 12:53 Відповісти
 
 