ЕС готов открыть переговоры с Украиной несмотря на вето Венгрии, - Кос
В Европейском Союзе не исключают возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Что касается Украины и Молдовы, я сообщу министрам, что Европейская комиссия завершила пересмотр всего законодательства этих двух стран, и до ноября все шесть кластеров переговоров могут быть открыты", - заявила еврокомиссар.
"После того, как мы это сделаем, все будет готово для ускорения реформ. Важно избавиться от коррупции и укрепить институты, и особенно верховенство права", - сказала Кос, добавив, что открытие кластеров отвечает интересам каждой стороны.
Еврокомиссар напомнила, что в свое время Будапешт согласился предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и поэтому она ожидает, что Венгрия поддержит открытие первого кластера переговоров, а затем и всех остальных.
"Если Венгрия имеет беспокойство относительно положения меньшинств в Украине, а мы серьезно относимся к этим беспокойствам, то все эти вопросы могут быть решены в рамках первого кластера", - заявила еврокомиссар Кос.
Украина выполнила реформы для вступления в ЕС
Украина успешно провела ключевые реформы для вступления в ЕС. Следующее решение по движению вперед теперь на стороне Евросоюза, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.
"Мы прокладываем путь Украины к членству в ЕС. Украина воплощает связанные со вступлением реформы и Еврокомиссия это признала. Настала очередь действовать Евросоюза, поскольку расширение - основанный на заслугах процесс, а также потому, что расширение укрепит Европу", - сказал Кошта.
По друге який ЕС? - в нас корупція така що середньовічному Китаю не снилось, ми в топ 4 в крипті на планеті - все йде через крипту....про міндічів ракети і міни мовчу взагалі
А нам , українцям - шлях у цивілізацію
Отже ЄС все вірно для українців робить
1) Більшість зброї і снарядів якою зараз воює Україна або куплена за кошти ЄС або з ЄС
2) Фін підтримка
3) Політична підтримка, бо твій ZE вже давно б здав Україну пуйлу
Я можу продовжувати,але вивчи хоча б основу. Прийду - перевірю
А Ze-шапіто і ржать , срать , ржать