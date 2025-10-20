РУС
ЕС готов открыть переговоры с Украиной несмотря на вето Венгрии, - Кос

Марта Кос

В Европейском Союзе не исключают возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Что касается Украины и Молдовы, я сообщу министрам, что Европейская комиссия завершила пересмотр всего законодательства этих двух стран, и до ноября все шесть кластеров переговоров могут быть открыты", - заявила еврокомиссар.

"После того, как мы это сделаем, все будет готово для ускорения реформ. Важно избавиться от коррупции и укрепить институты, и особенно верховенство права", - сказала Кос, добавив, что открытие кластеров отвечает интересам каждой стороны.

Еврокомиссар напомнила, что в свое время Будапешт согласился предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и поэтому она ожидает, что Венгрия поддержит открытие первого кластера переговоров, а затем и всех остальных.

"Если Венгрия имеет беспокойство относительно положения меньшинств в Украине, а мы серьезно относимся к этим беспокойствам, то все эти вопросы могут быть решены в рамках первого кластера", - заявила еврокомиссар Кос.

Евросоюз планирует новые условия для вступления стран - без права голоса, - Politico

Украина выполнила реформы для вступления в ЕС

Украина успешно провела ключевые реформы для вступления в ЕС. Следующее решение по движению вперед теперь на стороне Евросоюза, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы прокладываем путь Украины к членству в ЕС. Украина воплощает связанные со вступлением реформы и Еврокомиссия это признала. Настала очередь действовать Евросоюза, поскольку расширение - основанный на заслугах процесс, а также потому, что расширение укрепит Европу", - сказал Кошта.

Вступление Украины в Евросоюз усилит сотрудничество между странами, - Фицо

Топ комментарии
+2
ще додати лапші на вуха українцям,щоб не спадав тонус ,,євровступу,, доречі сьогодні об'явили про ускладнення самої процедури вступу,це як ішакові підвісити морквину і кожного раз давши понюхати забираєте її далі від поперенього разу,...
20.10.2025 11:51 Ответить
+2
Краще б спочатку ЄС самі корупції позбулися!! Бо наскрізь прошиті моск@...ми грошима і газом!!
20.10.2025 11:56 Ответить
+1
По перше нічого не ускладнювалось
По друге який ЕС? - в нас корупція така що середньовічному Китаю не снилось, ми в топ 4 в крипті на планеті - все йде через крипту....про міндічів ракети і міни мовчу взагалі
20.10.2025 11:58 Ответить
По перше нічого не ускладнювалось
По друге який ЕС? - в нас корупція така що середньовічному Китаю не снилось, ми в топ 4 в крипті на планеті - все йде через крипту....про міндічів ракети і міни мовчу взагалі
20.10.2025 11:58 Ответить
звідси питання-а на кой ця розмова в загалі якщо шансів ніц???
20.10.2025 12:14 Ответить
Якщо хочеш до таЙОжного союзу. То валіза, вокзал , рашка.
А нам , українцям - шлях у цивілізацію
20.10.2025 12:24 Ответить
Та , та , та. Фанати зеленої плесені - істерять
Отже ЄС все вірно для українців робить
20.10.2025 12:07 Ответить
а що вибачайте ес робить для українців???подетально будь ласка....
показать весь комментарий
Зе-скот , розповім тобі , що не кажуть на великому зомбофоні :
1) Більшість зброї і снарядів якою зараз воює Україна або куплена за кошти ЄС або з ЄС
2) Фін підтримка
3) Політична підтримка, бо твій ZE вже давно б здав Україну пуйлу
Я можу продовжувати,але вивчи хоча б основу. Прийду - перевірю
20.10.2025 12:23 Ответить
Ясрато, лише думають?
показать весь комментарий
Насрято є? Гойра європа.
20.10.2025 11:58 Ответить
пігла та мадярська орбанівська пиха лісом
20.10.2025 12:00 Ответить
Важливо позбутися корупції та зміцнити інституції, і особливо верховенство права", - сказала Кос Переговоры на десятилетия! Это вам "не зайца научить курить".
20.10.2025 12:00 Ответить
Ну тут вірно. Це вам не Порох і Армія , Мова , Віра
А Ze-шапіто і ржать , срать , ржать
20.10.2025 12:08 Ответить
Все пуйня… малята!
20.10.2025 12:24 Ответить
 
 