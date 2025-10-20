ЕС готов открыть переговоры с Украиной несмотря на вето Венгрии, - Кос

В Европейском Союзе не исключают возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Что касается Украины и Молдовы, я сообщу министрам, что Европейская комиссия завершила пересмотр всего законодательства этих двух стран, и до ноября все шесть кластеров переговоров могут быть открыты", - заявила еврокомиссар.

"После того, как мы это сделаем, все будет готово для ускорения реформ. Важно избавиться от коррупции и укрепить институты, и особенно верховенство права", - сказала Кос, добавив, что открытие кластеров отвечает интересам каждой стороны.

Еврокомиссар напомнила, что в свое время Будапешт согласился предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и поэтому она ожидает, что Венгрия поддержит открытие первого кластера переговоров, а затем и всех остальных.

"Если Венгрия имеет беспокойство относительно положения меньшинств в Украине, а мы серьезно относимся к этим беспокойствам, то все эти вопросы могут быть решены в рамках первого кластера", - заявила еврокомиссар Кос.

Украина выполнила реформы для вступления в ЕС

Украина успешно провела ключевые реформы для вступления в ЕС. Следующее решение по движению вперед теперь на стороне Евросоюза, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы прокладываем путь Украины к членству в ЕС. Украина воплощает связанные со вступлением реформы и Еврокомиссия это признала. Настала очередь действовать Евросоюза, поскольку расширение - основанный на заслугах процесс, а также потому, что расширение укрепит Европу", - сказал Кошта.

