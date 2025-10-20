Евросоюз планирует новые условия для вступления стран - без права голоса, - Politico
В Европе рассматривают изменение правил ЕС: новые члены могут присоединяться без права голоса, что может повлиять на позицию Орбана относительно вступления Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что сейчас данное предложение находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как Евросоюз полностью изменит свою систему функционирования, чтобы усложнить наложение вето отдельными странами.
"Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики, Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС", - заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.
Еврокомиссия может ускорить вступление новых стран
Эта инициатива позволит странам, которые сейчас находятся на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето - права, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политики ЕС.
"План присоединения новых членов без полного права голоса гарантировал бы нам возможность действовать даже в расширенном ЕСю Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю четкие сигналы о том, что такой подход считается конструктивным и жизнеспособным", - заявил Хофрайтер.
Накануне предстоящей оценки Комиссией состояния переговоров о расширении с различными странами-кандидатами один из дипломатов ЕС предположил, что Комиссия могла бы также попытаться ускорить процесс расширения, двигаясь вперед в переговорах без необходимости получения официального одобрения всех 27 стран ЕС каждый раз. Это также позволило бы избежать предоставления Орбану права вето на каждом этапе переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"орбан", вибачте, сере на цінності, а от Україну можна прийняти без права голосу щоб не образити "орбана", який підтирається "цінностями".
під впливом Орбана .
"Конституция, выборы, парламент, колхозы... - всю эту атрибутику умели гениально использовать т. Сталин, а в Европе - т. Гитлер. Сталина и Гитлера уже давно нет, а колхозы остались: ООН, ЕС, НАТО. С некоторой разницей у примитивной механике функционирования: в ООН - право вето; в ЕС - консенсуальность. Достаточно иметь "своего парня" хоть в СБ ООН, хоть в ЕС...
"На берегу озера Женева величественное здание секретариата Лиги наций. Прекрасная гранитная гробница... в ней погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир" - Уильям Ширер "Берлинский дневник" (советовал бы "знатокам" перечитать... Да и не только...знатокам".
Т. Сталин воплотил в этих колхозах ООН, ЕС, весь условный Запад свой опыт: конституция, выборы, парламент, колхозы, подавляющее большинство, "физику, химию, биологию..." той Лиги Наций, трусливой опортунистической Европы и фарисейства Америки.
Сталин, наверное, знал, что в США президентом может стать любой, но все же т. Трамп бы т. Сталина ошеломил...
Как и т. Путин - мастер китайских стратагем, который так умело пользуется наследием т. Сталина - Гитлера.(с)
На мій погляд, всі ці Европейські структури просто зажиріли і бояться пальцем поворухнути, щоб і в НАТО і в ЕС рішення приймались простою більшістю, а хто проти, то він просто не приймає участі в питанню, про яке голосовали проти. Ось і вся казочка, любі хлопчики і дівчатка з ЕС і НАТО.
Потрібно було створювати щось типу СШЕ, Сполучені Штати Европи і повністю відмовитися від концепції національної держави, тому що концепція "національної держави" повністю застаріла....
Вчитесь в молдавн!