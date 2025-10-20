РУС
Новости Вступление Украины в ЕС
3 100 25

Евросоюз планирует новые условия для вступления стран - без права голоса, - Politico

евросоюз,евросоюзу,флаги

В Европе рассматривают изменение правил ЕС: новые члены могут присоединяться без права голоса, что может повлиять на позицию Орбана относительно вступления Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что сейчас данное предложение находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как Евросоюз полностью изменит свою систему функционирования, чтобы усложнить наложение вето отдельными странами.

"Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики, Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС", - заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.

Еврокомиссия может ускорить вступление новых стран

Эта инициатива позволит странам, которые сейчас находятся на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето - права, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политики ЕС.

"План присоединения новых членов без полного права голоса гарантировал бы нам возможность действовать даже в расширенном ЕСю Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю четкие сигналы о том, что такой подход считается конструктивным и жизнеспособным", - заявил Хофрайтер.

Накануне предстоящей оценки Комиссией состояния переговоров о расширении с различными странами-кандидатами один из дипломатов ЕС предположил, что Комиссия могла бы также попытаться ускорить процесс расширения, двигаясь вперед в переговорах без необходимости получения официального одобрения всех 27 стран ЕС каждый раз. Это также позволило бы избежать предоставления Орбану права вето на каждом этапе переговоров.

Украина (45164) Евросоюз (17717)
Топ комментарии
+15
Цікаво та дивно. Замість того шоб змінити правила з одноголосного приняття рішення на приняття звичайною більшістю, вони таку муйню придумали.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:05 Ответить
+9
Найогидніше те, що продовжують говорити, мовляв, ЄС -- це насамперед цінності.

"орбан", вибачте, сере на цінності, а от Україну можна прийняти без права голосу щоб не образити "орбана", який підтирається "цінностями".
показать весь комментарий
20.10.2025 08:09 Ответить
+5
А як ще можна принизити нас? Ану давайте ще щось пащєкатлівєє…
показать весь комментарий
20.10.2025 08:05 Ответить
А може анонімами?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:05 Ответить
Щоб змінити правила, теж необхідна одностайність.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:16 Ответить
При наявністі волі, більшисть може прийняти таке рішення як виняток з правил під загрозою війнм та внести зміни до статута.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:35 Ответить
Сусліка бачиш? І я не бачу. Урсула там бігає.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:05 Ответить
Принизити більше,ніж принизили самі себе вибором 2019 дуже складно!
показать весь комментарий
20.10.2025 09:06 Ответить
Якась нісенітниця . Схоже що ЄС уже повністю
під впливом Орбана .
показать весь комментарий
20.10.2025 08:16 Ответить
Сину. Дай ще обойму.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:20 Ответить
І це пропонує інституція, держави-члени якої вважають себе демократичними та правовими державами. Загальна декларація про права людини. Ні, не чули. Це вже дно
показать весь комментарий
20.10.2025 08:21 Ответить
Та немає там давно ніякої демократії, та й у світі загалом.Тому, все частіше маси захоплюють лівацькі ідеї. Чим добре користуються авторитарні держави типу рашки, китая.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:54 Ответить
Шоб не дразнити гусей Україну хочуть прийняти на пташиних правах
показать весь комментарий
20.10.2025 08:21 Ответить
Ніби немає на т. Орбана ніякої управи? Як же боягузлива продажна путана Європа без т. Орбана з її ніби демократичними декораціями буде існувати?

"Конституция, выборы, парламент, колхозы... - всю эту атрибутику умели гениально использовать т. Сталин, а в Европе - т. Гитлер. Сталина и Гитлера уже давно нет, а колхозы остались: ООН, ЕС, НАТО. С некоторой разницей у примитивной механике функционирования: в ООН - право вето; в ЕС - консенсуальность. Достаточно иметь "своего парня" хоть в СБ ООН, хоть в ЕС...

"На берегу озера Женева величественное здание секретариата Лиги наций. Прекрасная гранитная гробница... в ней погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир" - Уильям Ширер "Берлинский дневник" (советовал бы "знатокам" перечитать... Да и не только...знатокам".

Т. Сталин воплотил в этих колхозах ООН, ЕС, весь условный Запад свой опыт: конституция, выборы, парламент, колхозы, подавляющее большинство, "физику, химию, биологию..." той Лиги Наций, трусливой опортунистической Европы и фарисейства Америки.

Сталин, наверное, знал, что в США президентом может стать любой, но все же т. Трамп бы т. Сталина ошеломил...

Как и т. Путин - мастер китайских стратагем, который так умело пользуется наследием т. Сталина - Гитлера.(с)
показать весь комментарий
20.10.2025 08:25 Ответить
Величезний (по кількості членів) Евросоюз не може справитись з кацапським ************** Орбаном. Воно і зрозуміло, демократія, мля. Щось мені думається, що ЕС просто боїться *****. Так само як і НАТО.
На мій погляд, всі ці Европейські структури просто зажиріли і бояться пальцем поворухнути, щоб і в НАТО і в ЕС рішення приймались простою більшістю, а хто проти, то він просто не приймає участі в питанню, про яке голосовали проти. Ось і вся казочка, любі хлопчики і дівчатка з ЕС і НАТО.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:40 Ответить
Для начала мАдяров права голоса лишите...
показать весь комментарий
20.10.2025 08:44 Ответить
Головна біда ЕС, те що це не одна держава...
Потрібно було створювати щось типу СШЕ, Сполучені Штати Европи і повністю відмовитися від концепції національної держави, тому що концепція "національної держави" повністю застаріла....
показать весь комментарий
20.10.2025 08:51 Ответить
Та просто приймайте рішення більшістю голосів, а не одностайно... Це не тільки для нових членів корисно буде, а взагалі для ЄС. Що це, *****, за демократія, в якій потрібне одноголосне прийняття рішення??? Одноголосно - це в совку так було!
показать весь комментарий
20.10.2025 08:57 Ответить
А стільця Зєльонкіну хоч дадуть?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:57 Ответить
Не дадуть. Навіть відкидного.
показать весь комментарий
20.10.2025 09:09 Ответить
Нашим дибілам не дадуть права голосу.Яка ганьба....
показать весь комментарий
20.10.2025 09:01 Ответить
Дякуйте вибору 2019!
Вчитесь в молдавн!
показать весь комментарий
20.10.2025 09:10 Ответить
Оо, нарешті буде поділ на корінних та унтермешів.
показать весь комментарий
20.10.2025 09:08 Ответить
А класно одне мадярське хло зробило цілий т.зв.Союзз(
показать весь комментарий
20.10.2025 09:21 Ответить
Як вони собі це уявляють ? Є «білі» країни і «країни-дикуни» ? Яка поважаюча себе країна таке підпише ? Хто визнає себе меншовартим ?
показать весь комментарий
20.10.2025 09:28 Ответить
 
 