Євросоюз планує нові умови для вступу країн - без права голосу, - Politico

У Європі розглядають зміну правил ЄС: нові члени можуть приєднуватися без права голосу, що може вплинути на позицію Орбана щодо вступу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що наразі дана пропозиція перебуває на ранній стадії розробки та має бути схвалена всіма діючими країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як Євросоюз повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладення вето окремими країнами.

"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики, Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", - заявив голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України в Євросоюз посилить співробітництво між країнами, - Фіцо

Єврокомісія може прискорити вступ нових країн

Ця ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова і Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето - права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці ЄС.

"План приєднання нових членів без повного права голосу гарантував би нам можливість діяти навіть у розширеному ЄСю З обговорень із представниками західнобалканських держав я отримую чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним", - заявив Хофрайтер.

Напередодні майбутньої оцінки Комісією стану переговорів про розширення з різними країнами-кандидатами один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія могла б також спробувати прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС щоразу. Це також дозволило б уникнути надання Орбану права вето на кожному етапі переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євродепутати закликали почати переговори з Молдовою, але про Україну не згадали