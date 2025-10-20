УКР
Новини Вступ України до ЄС
Євросоюз планує нові умови для вступу країн - без права голосу, - Politico

У Європі розглядають зміну правил ЄС: нові члени можуть приєднуватися без права голосу, що може вплинути на позицію Орбана щодо вступу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається,  що наразі дана пропозиція перебуває на ранній стадії розробки та має бути схвалена всіма діючими країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як Євросоюз повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладення вето окремими країнами.

"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики, Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", - заявив голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України в Євросоюз посилить співробітництво між країнами, - Фіцо

Єврокомісія може прискорити вступ нових країн

Ця ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова і Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето - права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці ЄС.

"План приєднання нових членів без повного права голосу гарантував би нам можливість діяти навіть у розширеному ЄСю З обговорень із представниками західнобалканських держав я отримую чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним", - заявив Хофрайтер.

Напередодні майбутньої оцінки Комісією стану переговорів про розширення з різними країнами-кандидатами один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія могла б також спробувати прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС щоразу. Це також дозволило б уникнути надання Орбану права вето на кожному етапі переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євродепутати закликали почати переговори з Молдовою, але про Україну не згадали

Цікаво та дивно. Замість того шоб змінити правила з одноголосного приняття рішення на приняття звичайною більшістю, вони таку муйню придумали.
20.10.2025 08:05 Відповісти
Найогидніше те, що продовжують говорити, мовляв, ЄС -- це насамперед цінності.

"орбан", вибачте, сере на цінності, а от Україну можна прийняти без права голосу щоб не образити "орбана", який підтирається "цінностями".
20.10.2025 08:09 Відповісти
І це пропонує інституція, держави-члени якої вважають себе демократичними та правовими державами. Загальна декларація про права людини. Ні, не чули. Це вже дно
20.10.2025 08:21 Відповісти
А може анонімами?
20.10.2025 08:05 Відповісти
Цікаво та дивно. Замість того шоб змінити правила з одноголосного приняття рішення на приняття звичайною більшістю, вони таку муйню придумали.
Найогидніше те, що продовжують говорити, мовляв, ЄС -- це насамперед цінності.

"орбан", вибачте, сере на цінності, а от Україну можна прийняти без права голосу щоб не образити "орбана", який підтирається "цінностями".
Щоб змінити правила, теж необхідна одностайність.
20.10.2025 08:16 Відповісти
При наявністі волі, більшисть може прийняти таке рішення як виняток з правил під загрозою війнм та внести зміни до статута.
20.10.2025 08:35 Відповісти
Сусліка бачиш? І я не бачу. Урсула там бігає.
20.10.2025 08:05 Відповісти
А як ще можна принизити нас? Ану давайте ще щось пащєкатлівєє…
20.10.2025 08:05 Відповісти
Принизити більше,ніж принизили самі себе вибором 2019 дуже складно!
20.10.2025 09:06 Відповісти
Якась нісенітниця . Схоже що ЄС уже повністю
під впливом Орбана .
20.10.2025 08:16 Відповісти
Сину. Дай ще обойму.
20.10.2025 08:20 Відповісти
І це пропонує інституція, держави-члени якої вважають себе демократичними та правовими державами. Загальна декларація про права людини. Ні, не чули. Це вже дно
Та немає там давно ніякої демократії, та й у світі загалом.Тому, все частіше маси захоплюють лівацькі ідеї. Чим добре користуються авторитарні держави типу рашки, китая.
показати весь коментар
Шоб не дразнити гусей Україну хочуть прийняти на пташиних правах
20.10.2025 08:21 Відповісти
Ніби немає на т. Орбана ніякої управи? Як же боягузлива продажна путана Європа без т. Орбана з її ніби демократичними декораціями буде існувати?

"Конституция, выборы, парламент, колхозы... - всю эту атрибутику умели гениально использовать т. Сталин, а в Европе - т. Гитлер. Сталина и Гитлера уже давно нет, а колхозы остались: ООН, ЕС, НАТО. С некоторой разницей у примитивной механике функционирования: в ООН - право вето; в ЕС - консенсуальность. Достаточно иметь "своего парня" хоть в СБ ООН, хоть в ЕС...

"На берегу озера Женева величественное здание секретариата Лиги наций. Прекрасная гранитная гробница... в ней погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир" - Уильям Ширер "Берлинский дневник" (советовал бы "знатокам" перечитать... Да и не только...знатокам".

Т. Сталин воплотил в этих колхозах ООН, ЕС, весь условный Запад свой опыт: конституция, выборы, парламент, колхозы, подавляющее большинство, "физику, химию, биологию..." той Лиги Наций, трусливой опортунистической Европы и фарисейства Америки.

Сталин, наверное, знал, что в США президентом может стать любой, но все же т. Трамп бы т. Сталина ошеломил...

Как и т. Путин - мастер китайских стратагем, который так умело пользуется наследием т. Сталина - Гитлера.(с)
20.10.2025 08:25 Відповісти
Величезний (по кількості членів) Евросоюз не може справитись з кацапським ************** Орбаном. Воно і зрозуміло, демократія, мля. Щось мені думається, що ЕС просто боїться *****. Так само як і НАТО.
На мій погляд, всі ці Европейські структури просто зажиріли і бояться пальцем поворухнути, щоб і в НАТО і в ЕС рішення приймались простою більшістю, а хто проти, то він просто не приймає участі в питанню, про яке голосовали проти. Ось і вся казочка, любі хлопчики і дівчатка з ЕС і НАТО.
20.10.2025 08:40 Відповісти
Для начала мАдяров права голоса лишите...
20.10.2025 08:44 Відповісти
Головна біда ЕС, те що це не одна держава...
Потрібно було створювати щось типу СШЕ, Сполучені Штати Европи і повністю відмовитися від концепції національної держави, тому що концепція "національної держави" повністю застаріла....
20.10.2025 08:51 Відповісти
Та просто приймайте рішення більшістю голосів, а не одностайно... Це не тільки для нових членів корисно буде, а взагалі для ЄС. Що це, *****, за демократія, в якій потрібне одноголосне прийняття рішення??? Одноголосно - це в совку так було!
20.10.2025 08:57 Відповісти
А стільця Зєльонкіну хоч дадуть?
20.10.2025 08:57 Відповісти
Не дадуть. Навіть відкидного.
20.10.2025 09:09 Відповісти
Нашим дибілам не дадуть права голосу.Яка ганьба....
20.10.2025 09:01 Відповісти
Дякуйте вибору 2019!
Вчитесь в молдавн!
20.10.2025 09:10 Відповісти
Оо, нарешті буде поділ на корінних та унтермешів.
20.10.2025 09:08 Відповісти
А класно одне мадярське хло зробило цілий т.зв.Союзз(
20.10.2025 09:21 Відповісти
 
 