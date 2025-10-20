Євросоюз планує нові умови для вступу країн - без права голосу, - Politico
У Європі розглядають зміну правил ЄС: нові члени можуть приєднуватися без права голосу, що може вплинути на позицію Орбана щодо вступу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах.
Зазначається, що наразі дана пропозиція перебуває на ранній стадії розробки та має бути схвалена всіма діючими країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як Євросоюз повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладення вето окремими країнами.
"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики, Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", - заявив голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.
Єврокомісія може прискорити вступ нових країн
Ця ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова і Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето - права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці ЄС.
"План приєднання нових членів без повного права голосу гарантував би нам можливість діяти навіть у розширеному ЄСю З обговорень із представниками західнобалканських держав я отримую чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним", - заявив Хофрайтер.
Напередодні майбутньої оцінки Комісією стану переговорів про розширення з різними країнами-кандидатами один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія могла б також спробувати прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС щоразу. Це також дозволило б уникнути надання Орбану права вето на кожному етапі переговорів.
"орбан", вибачте, сере на цінності, а от Україну можна прийняти без права голосу щоб не образити "орбана", який підтирається "цінностями".
під впливом Орбана .
"Конституция, выборы, парламент, колхозы... - всю эту атрибутику умели гениально использовать т. Сталин, а в Европе - т. Гитлер. Сталина и Гитлера уже давно нет, а колхозы остались: ООН, ЕС, НАТО. С некоторой разницей у примитивной механике функционирования: в ООН - право вето; в ЕС - консенсуальность. Достаточно иметь "своего парня" хоть в СБ ООН, хоть в ЕС...
"На берегу озера Женева величественное здание секретариата Лиги наций. Прекрасная гранитная гробница... в ней погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир" - Уильям Ширер "Берлинский дневник" (советовал бы "знатокам" перечитать... Да и не только...знатокам".
Т. Сталин воплотил в этих колхозах ООН, ЕС, весь условный Запад свой опыт: конституция, выборы, парламент, колхозы, подавляющее большинство, "физику, химию, биологию..." той Лиги Наций, трусливой опортунистической Европы и фарисейства Америки.
Сталин, наверное, знал, что в США президентом может стать любой, но все же т. Трамп бы т. Сталина ошеломил...
Как и т. Путин - мастер китайских стратагем, который так умело пользуется наследием т. Сталина - Гитлера.(с)
На мій погляд, всі ці Европейські структури просто зажиріли і бояться пальцем поворухнути, щоб і в НАТО і в ЕС рішення приймались простою більшістю, а хто проти, то він просто не приймає участі в питанню, про яке голосовали проти. Ось і вся казочка, любі хлопчики і дівчатка з ЕС і НАТО.
Потрібно було створювати щось типу СШЕ, Сполучені Штати Европи і повністю відмовитися від концепції національної держави, тому що концепція "національної держави" повністю застаріла....
Вчитесь в молдавн!